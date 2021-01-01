Розовая пантера: несравненная Бейонсе засветила шикарные формы в ярком образе

Певица эффектно представила коллекцию Icy Park в сотрудничестве с Adidas.

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Именитый спортивный бренд и сама Бейонсе опубликовали в социальных сетях потрясающую фотографию 39-летней суперзвезды, представляющей новую коллаборацию двух марок — Icy Park. Певица и бизнесвумен выглядит сенсационно в облегающей розовой двойке, позируя рядом с классическим джипом, обитым белым мехом.

Бейонсе instagram.com/beyonce

Розовый укороченный топ с длинными рукавами и леггинсы с высокой талией сделают из вас королеву любого фитнес-центра, горнолыжного курорта или даже вечеринки.

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