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Розовая пантера: несравненная Бейонсе засветила шикарные формы в ярком образе

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Певица эффектно представила коллекцию Icy Park в сотрудничестве с Adidas.
Бейонсе
Бейонсе
pinterest.com

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Именитый спортивный бренд и сама Бейонсе опубликовали в социальных сетях потрясающую фотографию 39-летней суперзвезды, представляющей новую коллаборацию двух марок — Icy Park. Певица и бизнесвумен выглядит сенсационно в облегающей розовой двойке, позируя рядом с классическим джипом, обитым белым мехом.

Бейонсе
Бейонсе
instagram.com/beyonce

Розовый укороченный топ с длинными рукавами и леггинсы с высокой талией сделают из вас королеву любого фитнес-центра, горнолыжного курорта или даже вечеринки.

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Теги: Бейонсе, Adidas, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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