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Готовим сани летом: Николь Потуральски в самом соблазнительном белом купальнике

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Модель в эффектном купальнике.
Николь Потуральски
Николь Потуральски
instagram.com/nico.potur

Николь Потуральски уже вовсю готовится к жаркому лету. А почему бы и нет, собственно говоря? Немецкая модель с польскими корнями выбирает соблазнительное миниатюрное бикини белого цвета.

Николь Потуральски
Николь Потуральски
instagram.com/nico.potur

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«Горячим» снимком в новом купальнике 27-летняя звезда поделилась в инстаграме. Николь примерила минималистичный и стильный купальник из коллекции марки Sommer swim. Пляжный образ она дополнила массивными браслетами и сверхмодными цепями золотого цвета. Образ модель дополнила естественной укладкой и натуральным макияжем. Красотка!

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Теги: Николь Потуральски, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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