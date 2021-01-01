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Главный хит зимы 2021: Ирина Шейк в самой модной дубленке

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Модель в расслабленном и модном образе на прогулке с дочерью в Нью-Йорке.
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com

 

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Ирина Шейк обладает поразительным талантом одинаково эффектно выглядеть и в роскошном платье от дорогих брендов, и в домашних спортивных трениках. Многочисленные стритстайл-выходы звезды — идеальное тому доказательство.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
gettyimages.com

Модель попала в объективы папарацци во время прогулки с дочерью Леей. Звездная мама составила расслабленный образ, в котором сделала ставку на комфорт. В своем образе Ирина объединила объемную дубленку-авиатор и широкие спортивки Adidas с лампасами, к которым подобрала удобные кроссовки. Для любителей спорт-шика — отличный вариант. Также Шейк дополнила аутфит стильной хобо-сумкой и шапкой-бини, которые занимают лидирующие позиции в списке тенденций этой зимы.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
gettyimages.com

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Теги: Ирина Шейк, образ звезды, модные дубленки зима 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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