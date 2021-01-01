Главный хит зимы 2021: Ирина Шейк в самой модной дубленке

Модель в расслабленном и модном образе на прогулке с дочерью в Нью-Йорке.

Читай также: Уже не леди: что происходит в жизни Мелании Трамп после Белого дома?

Ирина Шейк обладает поразительным талантом одинаково эффектно выглядеть и в роскошном платье от дорогих брендов, и в домашних спортивных трениках. Многочисленные стритстайл-выходы звезды — идеальное тому доказательство.

Ирина Шейк gettyimages.com

Модель попала в объективы папарацци во время прогулки с дочерью Леей. Звездная мама составила расслабленный образ, в котором сделала ставку на комфорт. В своем образе Ирина объединила объемную дубленку-авиатор и широкие спортивки Adidas с лампасами, к которым подобрала удобные кроссовки. Для любителей спорт-шика — отличный вариант. Также Шейк дополнила аутфит стильной хобо-сумкой и шапкой-бини, которые занимают лидирующие позиции в списке тенденций этой зимы.

Ирина Шейк gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.