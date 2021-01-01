Уже не леди: что происходит в жизни Мелании Трамп после Белого дома?

Супруга бывшего президента США продолжает активничать в Палм-Бич.

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Бывшая первая леди Мелания Трамп хотя и отмалчивалась большую часть президентского срока своего супруга, политических амбиций не растеряла и, как говорят источники в американской прессе, создает «пост-офис Белого дома в Палм-Бич». Ее главное намерение состоит в том, чтобы «поддерживать» фонд Be Best — пока еще «зачаточную» инициативу Трамп, направленную на помощь детям.

Мелания Трамп pinterest.com

Пост-офис Мелании будет состоять из трех ее сотрудников, подтвердили источники CNN. Начальником штаба станет Хейли Д'Антуоно, которая четыре года занималась командировками 45-й первой леди.

Мелания Трамп pinterest.com

А мы будем неустанно ждать новых модных выходов Мелании, совершенно не сомневаясь в том, что они всегда будут безупречными и элегантными, что свойственно бывшей первой леди.

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