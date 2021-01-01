Три сумки, которые будут в моде этой весной
На цепочке
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Сумки на цепочке однозначно стали главным трендом этого года. Хоть и раньше цепочки были атрибутом сугубо вечерних клатчей, то сейчас эту фурнитуру можно легко встретить на сумках объемных размеров, которые подойдут для повседневных деловых выходов.
Маленькие сумки с ручкой
Эти «сумки-крошки» станут отличным дополнением к образу для вечеринки, прогулки, похода в кино, или же выхода в магазин. Благодаря своей компактности эти модели заслужили особый почет у модниц стритстайла.
Сумки-хобо
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Сумки-хобо вполне могут потеснить аксессуары на цепочке и занять первое место в списке мастхэвов уже в ближайшее время. Рекомендуем обратить внимание на сумки, напоминающие по форме Луну.
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