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Дуа Липа примерила на себя микротренд родом из детства

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Мелкая деталь, которая задает тон всему образу.
Дуа Липа
Дуа Липа
pinterest.com

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Безусловно, мода слишком циклична, и это относится не только к одежде, но и к аксессуарам. Помните, как в детстве мы практически к любой прическе, будь то хвостики или косички, дополняли заколки? Сегодня можете смело повторять этот микротренд родом из детства — яркий пример всем нам подает певица Дуа Липа.

Дуа Липа
Дуа Липа
instagram.com/dualipa

Звезда разделила подкрученные пряди волос на прямой пробор, по обеим сторонам от которого поместила прямоугольные жемчужные заколки, которые идеально контрастируют с ее темным цветом волос.

Тему прямиком из семидесятых, которую Дуа начала с укладки, - она продолжила и в одежде, выбрав мини-платье с ярким принтом и сапоги из розовой крокодиловой кожи.

Дуа Липа
Дуа Липа
instagram.com/dualipa

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Теги: Дуа Липа, образ звезды, микротренды 2021, модные аксессуары 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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