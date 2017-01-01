За этой сумкой будут охотиться все в 2021-м: показывает Жизель Оливейра

Бразильская модель предугадывает тренды, которые будут пользоваться особой популярностью в 2021-м.

Читай также: Шик и блеск: серебряное платье, которое Наташа выбрала на новогодние праздники

Модель Жизель Оливейра часто делает ставку на аксессуары, которые выбирает особенно тщательно — будь то украшения, необычные головные уборы или же сумки. В этот раз главная роль в составленном моделью образе досталась как раз последнему пункту. Жизель продемонстрировала модную новинку со всех ракурсов и дала понять, что просто в восторге от черной кожаной малышки MISBHV.

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

Читай также: Ким Кардашьян показала, с чем сочетает кожаный пуховик

Сумку квадратного силуэта с удобными ручками и минималистичным логотипом бренда Жизель подобрала под один из своих повседневных образов, состоящий из уютного бежевого свитшота и полупрозрачных брюк из кружевной ткани. Черный берет и массивные ботинки на толстой подошве гармонично завершили образ модели.

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.