За этой сумкой будут охотиться все в 2021-м: показывает Жизель Оливейра
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Модель Жизель Оливейра часто делает ставку на аксессуары, которые выбирает особенно тщательно — будь то украшения, необычные головные уборы или же сумки. В этот раз главная роль в составленном моделью образе досталась как раз последнему пункту. Жизель продемонстрировала модную новинку со всех ракурсов и дала понять, что просто в восторге от черной кожаной малышки MISBHV.
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Сумку квадратного силуэта с удобными ручками и минималистичным логотипом бренда Жизель подобрала под один из своих повседневных образов, состоящий из уютного бежевого свитшота и полупрозрачных брюк из кружевной ткани. Черный берет и массивные ботинки на толстой подошве гармонично завершили образ модели.
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