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Смело и дерзко: Ким Кардашьян показала, с чем сочетает кожаный пуховик

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Ким в очередной раз удивила ярким образом.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
pinterest.com

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Ким Кардашьян вместе с семьей проводит зимние каникулы на озере Тахо. Там звезда покоряет вершины Сьерра Невада и фотографируется на фоне красивых заснеженных гор.

Смело и дерзко: Ким Кардашьян показала, с чем сочетает кожаный пуховик
Смело и дерзко: Ким Кардашьян показала, с чем сочетает кожаный пуховик
instagram.com/kimkardashian

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Ким снова и снова удивляет своих поклонников: в этот раз звезда предстала в необычном и эффектном образе. Ким надела виниловые брюки с анималистичным принтом, оранжевый кроп-топ и объемный пуховик из кожи стильного карамельного оттенка. Образ она дополнила низкими ботинками на шнуровке, которые не уступают в этом сезоне жокейским сапогам.

Смело и дерзко: Ким Кардашьян показала, с чем сочетает кожаный пуховик
Смело и дерзко: Ким Кардашьян показала, с чем сочетает кожаный пуховик
instagram.com/kimkardashian

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Теги: Ким Кардашьян, семейство Кардашьян, образ звезды, модные тренды, модный пуховик зима 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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