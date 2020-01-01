Ким в очередной раз удивила ярким образом.

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Ким Кардашьян вместе с семьей проводит зимние каникулы на озере Тахо. Там звезда покоряет вершины Сьерра Невада и фотографируется на фоне красивых заснеженных гор.

Смело и дерзко: Ким Кардашьян показала, с чем сочетает кожаный пуховик instagram.com/kimkardashian

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Ким снова и снова удивляет своих поклонников: в этот раз звезда предстала в необычном и эффектном образе. Ким надела виниловые брюки с анималистичным принтом, оранжевый кроп-топ и объемный пуховик из кожи стильного карамельного оттенка. Образ она дополнила низкими ботинками на шнуровке, которые не уступают в этом сезоне жокейским сапогам.

Смело и дерзко: Ким Кардашьян показала, с чем сочетает кожаный пуховик instagram.com/kimkardashian

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