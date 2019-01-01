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Принцессы тоже носят простые джинсы и парки: Меган Маркл и принц Гарри на прогулке

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Редкий выход одной из самых популярных пар современности.
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
pinterest.com

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Прошел почти год с тех пор, когда Меган Маркл и принц Гарри приняли сенсационное для всех решение сложить с себя королевские обязанности и начать жить совсем другой жизнью. За это время многое произошло: супруги успели накануне закрытия границ улететь в Америку, где обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре, который купили в ипотечный кредит.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
gettyimages.com

Меган и Гарри почти не покидают пределы своего особняка. Однако это не мешает супругам выходить на связь с миром через Интернет, принимать участие в различных шоу и благотворительных проектах. На этот раз впервые за долгое время герцоги попали в объективы папарацци.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
gettyimages.com

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Меган была в достаточно сдержанном повседневном образе: она надела удлиненный свитер, облегающие джинсы и парку. Герцогиня дополнила лук высокими модными сапогами на плоской подошве, шапкой-бини, солнцезащитными очками и неизменной защитной маской.

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Теги: Меган Маркл и принц Гарри, образы звезд, зимние тренды 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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