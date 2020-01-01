10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
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Жокейские сапоги не зря в топе списка обувных трендов осенне-зимнего сезона, и стали в один ряд с армейскими ботинками и ковбойскими ботильонами. Они буквально «заполонили» инстаграмы модниц и звезд стритстайла. В то же время сапоги для верховой езды по праву считаются классикой вне времени.
Это и неудивительно, ведь их с легкостью можно вписать в большинство зимних образов благодаря их удобности и комфорту. Носите их с платьями-свитерами, мини-юбками и джинсами скинни. Для любителей необычных трендовых сочетаний также есть подходящий вариант: заправляйте брюки в классические сапоги.
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Отличить ультрамодную жокейскую модель от других несложно: длина до колена, широкое голенище, матовая кожа, невысокий квадратный каблук, минимальный декор. Цветовая палитра жокейских сапог не самая разнообразная: черный, темно-серый и всевозможные оттенки коричневого цвета.
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