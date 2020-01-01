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10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу

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Ivona делится подборкой самых универсальных и модных сапог на зиму.
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
pinterest.com

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Жокейские сапоги не зря в топе списка обувных трендов осенне-зимнего сезона, и стали в один ряд с армейскими ботинками и ковбойскими ботильонами. Они буквально «заполонили» инстаграмы модниц и звезд стритстайла. В то же время сапоги для верховой езды по праву считаются классикой вне времени.

10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
pinterest.com
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
pinterest.com
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
pinterest.com

Это и неудивительно, ведь их с легкостью можно вписать в большинство зимних образов благодаря их удобности и комфорту. Носите их с платьями-свитерами, мини-юбками и джинсами скинни. Для любителей необычных трендовых сочетаний также есть подходящий вариант: заправляйте брюки в классические сапоги.

10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
pinterest.com
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
pinterest.com
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
pinterest.com

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Отличить ультрамодную жокейскую модель от других несложно: длина до колена, широкое голенище, матовая кожа, невысокий квадратный каблук, минимальный декор. Цветовая палитра жокейских сапог не самая разнообразная: черный, темно-серый и всевозможные оттенки коричневого цвета.

10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
pinterest.com
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
pinterest.com
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
10 пар трендовых жокейских сапог, которые идеально подойдут к любому образу
pinterest.com

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Теги: модные сапоги зима 2021, жокейские сапоги, обувные тренды
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Источник: ivonа bigmir)net

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