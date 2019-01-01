Ivona делится подборкой самых трендовых шапок на зиму.

5 самых стильных шапок, которые в трендах этой зимой pinterest.com

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Шапки-самая актуальная и главная вещь зимнего сезона, которая не уступает пуховикам, сапогам и свитерам. Она должна быть универсальной, чтобы вписываться в большинство ваших образов, теплой и удобной. Обратите внимание на модели из шерсти и меха: они лучше других согревают в холодную погоду, а также будут полезнее остальных для кожи головы.

5 самых стильных шапок, которые в трендах этой зимой pinterest.com

5 самых стильных шапок, которые в трендах этой зимой pinterest.com

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В этом сезоне в тренде самые разные шапки. Пожалуй, самый простой и практичный вариант — шапка-бини. Ее особенность состоит в том, что она облегает голову и может полностью плотно прилегать к ней, а может торчать сверху. Такую шапку можно сочетать как с дутым пуховиком, так и с утепленным пальто или стеганой курткой. Выбирайте вязаные модели или выполненные из будто цельного куска плотной ткани.

5 самых стильных шапок, которые в трендах этой зимой pinterest.com

5 самых стильных шапок, которые в трендах этой зимой pinterest.com

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