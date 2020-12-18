Смелый шаг принцессы Шарлен.

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Если Вы думали, что принцессы ходят только с длиннющими роскошными волосами, где стилисты только и колдуют над их красотой и поддержанием здорового вида, - спешим Вас разочаровать. И среди особ королевской крови встречаются бунтари.

Неожиданный поворот: принцесса Монако Шарлен побрилась налысо gettyimages.com

На этот раз своих подданных удивила монакская принцесса Шарлен. Кардинально сменив имидж, княгиня появилась на утреннике, где в компании собственных детей, шестилетних близнецов Габриэллы и Жака, вручила рождественские подарки маленьким подданным.

Неожиданный поворот: принцесса Монако Шарлен побрилась налысо gettyimages.com

Неожиданный поворот: принцесса Монако Шарлен побрилась налысо gettyimages.com

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Примечательным является тот факт, что стилю принцессы всегда были присущи классические проявления, не выходя за рамки королевского протокола. Ровно до вчерашнего дня. Что тут сказать: и сердца королевских особ требуют перемен.

Неожиданный поворот: принцесса Монако Шарлен побрилась налысо gettyimages.com

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