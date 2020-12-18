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Неожиданный поворот: принцесса Монако Шарлен побрилась налысо

Комментариев: 1
Смелый шаг принцессы Шарлен.
принцесса Монако Шарлен
принцесса Монако Шарлен
pinterest.com

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Если Вы думали, что принцессы ходят только с длиннющими роскошными волосами, где стилисты только и колдуют над их красотой и поддержанием здорового вида, - спешим Вас разочаровать. И среди особ королевской крови встречаются бунтари.

Неожиданный поворот: принцесса Монако Шарлен побрилась налысо
Неожиданный поворот: принцесса Монако Шарлен побрилась налысо
gettyimages.com

На этот раз своих подданных удивила монакская принцесса Шарлен. Кардинально сменив имидж, княгиня появилась на утреннике, где в компании собственных детей, шестилетних близнецов Габриэллы и Жака, вручила рождественские подарки маленьким подданным.

Неожиданный поворот: принцесса Монако Шарлен побрилась налысо
Неожиданный поворот: принцесса Монако Шарлен побрилась налысо
gettyimages.com
Неожиданный поворот: принцесса Монако Шарлен побрилась налысо
Неожиданный поворот: принцесса Монако Шарлен побрилась налысо
gettyimages.com

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Примечательным является тот факт, что стилю принцессы всегда были присущи классические проявления, не выходя за рамки королевского протокола. Ровно до вчерашнего дня. Что тут сказать: и сердца королевских особ требуют перемен.

Неожиданный поворот: принцесса Монако Шарлен побрилась налысо
Неожиданный поворот: принцесса Монако Шарлен побрилась налысо
gettyimages.com

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Теги: Принцесса Монако Шарлен, волосы, стиль
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.12.2020, 16:10
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гость
Ну какое же это v pizdу налысо?
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