Бразильская супермодель демонстрирует лето посреди зимы.

Читай также: Ирина Шейк в белоснежном пуховике слепила милого снеговика

Пока одни супермодели демонстрируют нам стильные зимние тренды, то Алессандра Амбросио показывает, какие купальники мы будем носить будущим летом. По мнению звезды, главным пляжным аксессуаром 2021 будет микробикини розового оттенка с резинками вместо завязок. Интересная деталь — оборки на бра, которые добавляют образу женственности.

Как с обложки глянца: Алессандра Амбросио в самом модном купальнике будущего года gettyimages.com

Читай также: Секреты похудения знаменитых моделей

Естественно, сейчас выбираем модные пуховики, шапки, сапоги и другие предметы зимнего гардероба, но можно же себе позволить немного помечтать о солнце и море, глядя на пляжные фото Алессандры. Заодно возьмем на заметку, к какому купальнику стоит приглянуться в следующем году.

Как с обложки глянца: Алессандра Амбросио в самом модном купальнике будущего года gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.