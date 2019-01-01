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Как с обложки глянца: Алессандра Амбросио в самом модном купальнике будущего года

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Бразильская супермодель демонстрирует лето посреди зимы.
Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
pinterest.com

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Пока одни супермодели демонстрируют нам стильные зимние тренды, то Алессандра Амбросио показывает, какие купальники мы будем носить будущим летом. По мнению звезды, главным пляжным аксессуаром 2021 будет микробикини розового оттенка с резинками вместо завязок. Интересная деталь — оборки на бра, которые добавляют образу женственности.

Как с обложки глянца: Алессандра Амбросио в самом модном купальнике будущего года
Как с обложки глянца: Алессандра Амбросио в самом модном купальнике будущего года
gettyimages.com

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Естественно, сейчас выбираем модные пуховики, шапки, сапоги и другие предметы зимнего гардероба, но можно же себе позволить немного помечтать о солнце и море, глядя на пляжные фото Алессандры. Заодно возьмем на заметку, к какому купальнику стоит приглянуться в следующем году.

Как с обложки глянца: Алессандра Амбросио в самом модном купальнике будущего года
Как с обложки глянца: Алессандра Амбросио в самом модном купальнике будущего года
gettyimages.com

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Теги: Алессандра Амбросио, супермодель, Victoria's Secret, образ звезды, модные купальники 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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