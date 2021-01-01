Шик и блеск: серебряное платье, которое Наташа выбрала на новогодние праздники
Читай также: Смело и дерзко: Ким Кардашьян показала, с чем сочетать кожаный пуховик
2021 - год белого металлического быка. И встречать его надо в серебристом блеске металла. Тот редкий случай, когда рекомендации китайских астрологов полностью совпадают с советами стилистов: серебристые пайетки — одна из главных праздничных тенденций сезона зима 2020/2021.
Читай также: Алессандра Амбросио в самом модном купальнике будущего года
Советуем вдохновиться праздничным образом модного инфлюенсера Наташи Кумар, которая выбрала на Рождество серебристое платье. Пайетки и бельевой фасон точно сделают Ваш образ по-настоящему блестящим и превосходным. Также предлагаем посмотреть нашу подборку блестящих мини-платьев, где Вам точно что-то приглянется, если не определились ещё с новогодним нарядом.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Маленькое пушистое платье и сияющий макияж: Жизель Оливейра готовится ко встрече Нового года.
- Самые модные украшения для встречи Нового года 2021.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил