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Шик и блеск: серебряное платье, которое Наташа выбрала на новогодние праздники

Спецтема: Новый год 2021
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В соответствии с новогодней модной тенденцией.
Наташа Кумар
Наташа Кумар
gettyimages.com

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2021 - год белого металлического быка. И встречать его надо в серебристом блеске металла. Тот редкий случай, когда рекомендации китайских астрологов полностью совпадают с советами стилистов: серебристые пайетки — одна из главных праздничных тенденций сезона зима 2020/2021.

Наташа Кумар
Наташа Кумар
gettyimages.com

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Советуем вдохновиться праздничным образом модного инфлюенсера Наташи Кумар, которая выбрала на Рождество серебристое платье. Пайетки и бельевой фасон точно сделают Ваш образ по-настоящему блестящим и превосходным. Также предлагаем посмотреть нашу подборку блестящих мини-платьев, где Вам точно что-то приглянется, если не определились ещё с новогодним нарядом.

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Теги: Наташа Кумар, модный инфлюенсер, в чем встречать Новый год 2021, платье с пайетками
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Источник: ivonа bigmir)net

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