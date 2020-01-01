Счастливого Рождества: Деми Мур отмечает праздник с семьей в одинаковых костюмах

Праздничные образы Деми Мур и ее семьи.

Читай также: Шик и блеск: серебряное платье, которое Наташа выбрала на новогодние праздники

В самый канун Рождества Деми Мур решила примерить на себя сумасшедший костюм Гринча: по правде сказать, удачному примеру последовали все члены ее семьи, так что, судя по фото, вечеринка в стиле салатовых чудаков удалась на славу!

Деми Мур отмечает праздник с семьей в одинаковых костюмах instagram.com/demimoore

Кстати, если вдруг Вы ещё не решили, в чем встретить Новый год, - присмотритесь к забавным кигуруми, ведь это отличная альтернатива вечерним платьям и костюмам.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.