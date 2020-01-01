Счастливого Рождества: Деми Мур отмечает праздник с семьей в одинаковых костюмах
Праздничные образы Деми Мур и ее семьи.
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В самый канун Рождества Деми Мур решила примерить на себя сумасшедший костюм Гринча: по правде сказать, удачному примеру последовали все члены ее семьи, так что, судя по фото, вечеринка в стиле салатовых чудаков удалась на славу!
Кстати, если вдруг Вы ещё не решили, в чем встретить Новый год, - присмотритесь к забавным кигуруми, ведь это отличная альтернатива вечерним платьям и костюмам.
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