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Счастливого Рождества: Деми Мур отмечает праздник с семьей в одинаковых костюмах

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Праздничные образы Деми Мур и ее семьи.
Деми Мур
Деми Мур
pinterest.com

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В самый канун Рождества Деми Мур решила примерить на себя сумасшедший костюм Гринча: по правде сказать, удачному примеру последовали все члены ее семьи, так что, судя по фото, вечеринка в стиле салатовых чудаков удалась на славу!

Деми Мур отмечает праздник с семьей в одинаковых костюмах
Деми Мур отмечает праздник с семьей в одинаковых костюмах
instagram.com/demimoore

Кстати, если вдруг Вы ещё не решили, в чем встретить Новый год, - присмотритесь к забавным кигуруми, ведь это отличная альтернатива вечерним платьям и костюмам.

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Теги: Деми Мур, Рождество 2020, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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