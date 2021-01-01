Триумфальное возвращение: ТОП-5 вещей, которые снова в моде

Ivona рассказывает о забытых трендах, которые вновь вернулись на модный Олимп.

Короткие джинсы-клеш

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Это практически главный must have сезона — укороченные клешеные джинсы, открывающие щиколотки. Эту модель, разумеется, придумали давно и носили ещё 20 лет назад. В очередной образ можно убедиться, что мода все-таки циклична, как бы «знатоки» не отрицали этот факт.

Заколки

Помните, как в детстве у нас был миллион разноцветных заколок под каждый наряд и прическу, так вот в этом году у этого аксессуара состоялся громкий камбэк: тренд, заданный на мировых Неделях моды, очень быстро подхватили масс-маркет бренды. Особенной популярностью пользовались жемчужные массивные заколки.

Заколки pinterest.com

Принт с «Титаником»

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Разнообразные толстовки, майки, топы и даже платья с душещипательными сценами из «Титаника» были мечтой каждой девочки, чье детство или юность пришлись на 90-е годы. И вот спустя почти 20 лет с момента выхода фильма этот принт вернулся в моду.

Принт с «Титаником» pinterest.com

Джинсовые куртки

Когда-то юность каждого модника не обходилась без желанной «джинсовки», которая подходила практически под все, считавшись весомым показателем наличия отменного вкуса и стиля. Особым шиком у девочек считались модели, декорированные стразами или клепками.

Джинсовые куртки pinterest.com

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Сегодня, правда, «гламурные» детали уже не актуальны, поэтому курс держим на модели, напоминающие винтажные: лучшим вариантом станет потертая модель, напоминающая бомбер, или свободная джинсовая куртка с нашивками.

Остроносая обувь

Острые носы снова в моде, но важно помнить, что их длина не должна переходить пределы разумного. Этот тренд подойдет всем модницам без исключения — острый нос визуально делает ноги длиннее и в целом «вытягивает» фигуру, что является огромным плюсом.

Остроносая обувь pinterest.com

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