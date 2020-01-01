Деловая мода: тренды зимы, которые идеально подойдут для выходов в офис
Платье-миди
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Носить платья зимой тоже ведь хочется, правда? В этом сезоне многие выбирают теплые удлиненные платья-миди. Причем такие модели отлично подойдут не только для офиса, поэтому ваш гардероб будет максимально универсальным. А сочетать их можно как с полуботинками, так и с высокими сапогами.
Объемный укороченный кардиган
Кардиганы вернулись в моду в несколько улучшенном исполнении. Чтобы их удобно было сочетать с джинсами и брюками с завышенной талией, трикотажные модели стали делать в укороченном варианте, которые отлично будут смотреться с классическими «низами» — юбками-карандашами, лаконичными брюками или поверх платьев.
Пуховик в клетку
Мы уже писали ранее, что наиболее популярной моделью пуховиков в этом сезоне является оверсайз. Однако можно разбавить скучную цветовую гамму яркой клеткой, которая вовсе не нарушит дресс-код.
Теплая панама
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Панама из теплых тканей вельвета, шерсти или материалов под кожу станет отличной заменой шапкам, которые многие не любят. Из очевидных плюсов — ультрамодный головной убор легче сочетать с пальто и строгим деловым стилем, чем шапки.
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