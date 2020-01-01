Деловая мода: тренды зимы, которые идеально подойдут для выходов в офис

Ivona рассказывает о главных зимних трендах в мире деловой моды.

Платье-миди

Читай также: Зимний тренд: с чем носить широкие джинсы

Носить платья зимой тоже ведь хочется, правда? В этом сезоне многие выбирают теплые удлиненные платья-миди. Причем такие модели отлично подойдут не только для офиса, поэтому ваш гардероб будет максимально универсальным. А сочетать их можно как с полуботинками, так и с высокими сапогами.

Объемный укороченный кардиган

Кардиганы вернулись в моду в несколько улучшенном исполнении. Чтобы их удобно было сочетать с джинсами и брюками с завышенной талией, трикотажные модели стали делать в укороченном варианте, которые отлично будут смотреться с классическими «низами» — юбками-карандашами, лаконичными брюками или поверх платьев.

Объемный укороченный кардиган pinterest.com

Пуховик в клетку

Мы уже писали ранее, что наиболее популярной моделью пуховиков в этом сезоне является оверсайз. Однако можно разбавить скучную цветовую гамму яркой клеткой, которая вовсе не нарушит дресс-код.

Пуховик в клетку pinterest.com

Теплая панама

Читай также: Модные промахи: как не нужно одеваться зимой

Панама из теплых тканей вельвета, шерсти или материалов под кожу станет отличной заменой шапкам, которые многие не любят. Из очевидных плюсов — ультрамодный головной убор легче сочетать с пальто и строгим деловым стилем, чем шапки.

Теплая панама pixabay.com/

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.