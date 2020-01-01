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Деловая мода: тренды зимы, которые идеально подойдут для выходов в офис

Спецтема: Зимние Лайфхаки
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Ivona рассказывает о главных зимних трендах в мире деловой моды.
Платье-миди
Платье-миди
pinterest.com

Платье-миди

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Носить платья зимой тоже ведь хочется, правда? В этом сезоне многие выбирают теплые удлиненные платья-миди. Причем такие модели отлично подойдут не только для офиса, поэтому ваш гардероб будет максимально универсальным. А сочетать их можно как с полуботинками, так и с высокими сапогами.

Объемный укороченный кардиган

Кардиганы вернулись в моду в несколько улучшенном исполнении. Чтобы их удобно было сочетать с джинсами и брюками с завышенной талией, трикотажные модели стали делать в укороченном варианте, которые отлично будут смотреться с классическими «низами» — юбками-карандашами, лаконичными брюками или поверх платьев.

Объемный укороченный кардиган
Объемный укороченный кардиган
pinterest.com

Пуховик в клетку

Мы уже писали ранее, что наиболее популярной моделью пуховиков в этом сезоне является оверсайз. Однако можно разбавить скучную цветовую гамму яркой клеткой, которая вовсе не нарушит дресс-код.

Пуховик в клетку
Пуховик в клетку
pinterest.com

Теплая панама

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Панама из теплых тканей вельвета, шерсти или материалов под кожу станет отличной заменой шапкам, которые многие не любят. Из очевидных плюсов — ультрамодный головной убор легче сочетать с пальто и строгим деловым стилем, чем шапки.

Теплая панама
Теплая панама
pixabay.com/

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Теги: офисная мода 2020, что надеть в офис, тренды зимы, модные тренды 2020-2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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