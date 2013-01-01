Ivona рассказывает, как и с чем сочетать тренд из нулевых – широкие джинсы.

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Все мы знаем, что джинсы - один из главных атрибутов гардероба каждого человека. Они всегда в моде, несмотря на время года. Но и здесь не все так просто: далеко не каждая модель будет выглядеть в образе свежо, ведь тренды скоротечны, а вместе с ними и крой джинсов.

Именно в этом сезоне на модный олимп вернулся тренд прямиком из нулевых – широкие джинсы. Из главных особенностей — расслабленность и комфорт. Подсказываем, с чем стильно сочетать ультрамодную модель.

Зимний тренд: с чем носить широкие джинсы pinterest.com

Зимний тренд: с чем носить широкие джинсы pinterest.com

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С широкими джинсами есть всего два варианта: играть по правилам или смело их нарушать. В первом случае мы стараемся уравновесить грузный «низ» приталенным «верхом» (например, облегающей водолазкой или укороченным кардиганом). Не забываем и про обувь: высокий каблук и острый мыс туфель точно добавят расслабленному образу остроты и собранности — как раз того, что нам нужно.

Зимний тренд: с чем носить широкие джинсы pinterest.com

Зимний тренд: с чем носить широкие джинсы pinterest.com

Сочетайте широкие джинсы со свободными толстовками, массивными кроссовками и длинными пуховиками — почему бы и нет? В этом сезоне мы выбираем комфорт в любом своем виде. Уютные аутфиты с модными «wide fit» джинсами от звезд ститстайла — отличный тому пример.

Зимний тренд: с чем носить широкие джинсы pinterest.com

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