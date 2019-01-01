Ivona делится подборкой лучших кожаных рубашек для зимы.

Для стильных и теплых образов: 10 трендовых кожаных рубашек на зиму pinterest.com

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Уже несколько сезонов подряд вещи из натуральной и искусственной кожи крепко держатся в списке главных модных трендов. Если же раньше кожаные брюки или жакеты казались чересчур забавными и странными, то сейчас даже полностью кожаным тотал-луком никого особо не удивишь. Пожалуй, это был один из самых модных образов уходящего года

Для стильных и теплых образов: 10 трендовых кожаных рубашек на зиму pinterest.com

Для стильных и теплых образов: 10 трендовых кожаных рубашек на зиму pinterest.com

Для стильных и теплых образов: 10 трендовых кожаных рубашек на зиму pinterest.com

Одна из самых универсальных вещей из кожи – рубашки, которые поселились в гардеробе чуть ли не у каждой модницы. Ее можно отлично вписать под любое мероприятие — от похода на работу до вечеринки с друзьями.

Для стильных и теплых образов: 10 трендовых кожаных рубашек на зиму pinterest.com

Для стильных и теплых образов: 10 трендовых кожаных рубашек на зиму pinterest.com

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Выбирайте модели разных цветов, от классического чёрного до кремового или бордового. Это могут быть оверсайз или укорочённые модели, с коротким или длинным рукавом, в разных цветах, а также выполненные из натуральной или искусственной кожи — выбирать только Вам, а трендовый образ обеспечен уж точно.

Для стильных и теплых образов: 10 трендовых кожаных рубашек на зиму pinterest.com

Для стильных и теплых образов: 10 трендовых кожаных рубашек на зиму pinterest.com

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Носить кожаную рубашку можно со всем, чем угодно. Она может заменить вам в образе жакет, если надеть ее поверх платья, футболки или топа, или же водолазки, что практичнее и теплее всего будет. Также она вполне способна стать отдельной деталью образа: в сочетании с любимыми широкими брюками или джинсами.

Для стильных и теплых образов: 10 трендовых кожаных рубашек на зиму pinterest.com

Для стильных и теплых образов: 10 трендовых кожаных рубашек на зиму pinterest.com



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