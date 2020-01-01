Модные промахи: как не нужно одеваться зимой

Ivona рассказывает о вещах, от которых стоит отказаться зимой.

Жилетки с мехом

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Советуем от этого предмета гардероба отказаться окончательно и бесповоротно. Во-первых, это смотрится неуместно, во-вторых, в них жутко холодно (если, конечно, Вам не приходит в голову натягивать их поверх пуховика, что вовсе считается грубой модной ошибкой). А ещё ужасно смотрятся экземпляры из кожи, на которой насажены клочья меха неизвестного животного, незаслуженно погибшего ради этой жуткой вещи.

Комплект из шапки, шарфа и варежек Комплект из шапки, шарфа и варежек pinterest.com

Постарайтесь гармонично подобрать шапки, шарфы и перчатки, но ни в коем случае не покупайте наборы аксессуаров «3 в 1», которые только удешевят ваш образ.

Белые сапоги Белые сапоги pinterest.com

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Это касается моделей на каблуке и ботфортов на плоской подошве. Более безвкусного варианта обуви на зиму, плохо сочетающегося абсолютно со всем, просто нельзя представить. Если Вы не Снегурочка, которая единственная себе может позволить носить такую обувь, - откажитесь от нее немедленно.

Телесные колготки Телесные колготки pinterest.com

Будьте уверены, эту иллюзию голых ног вряд ли кто-то оценит, а совсем тонкий капрон при сильном морозе так и вообще способен привести к не самым приятным проблемам со здоровьем.

Угги в городе Угги в городе pinterest.com

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Наверное, эту тему мы затрагивали миллион раз, но не устанем повторять: пожалуйста, носите эту обувь только за городом. Никакого «колхоза» в людных местах! Обувные тенденции предлагают нам огромное разнообразие по-настоящему трендовых и стильных моделей: грубые ботинки, жокейские сапоги, сапоги-чулки, челси. Поверьте, выбрать есть из чего: будет и стильно, и тепло.

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