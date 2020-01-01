Ivona рассказывает о главных ошибках, которых стоит избегать при выборе джинсов.

Совершенно не к лицу: главные ошибки при выборе джинсов pinterest.com

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Подбор правильного денима часто вызывает вопросы — несмотря на разнообразие моделей в магазинах, не так легко подобрать вариант, который безупречно подходил бы по длине, по высоте талии, цвету, качеству фурнитуры.

Ошибка 1. Игнорируете длину

Продумайте, с какой обувью вы чаще всего будете носить эти джинсы. Обещания сходить и укоротить длину обычно так и остаются обещаниями, поэтому лучше заранее понять, для чего будет предназначена выбранная модель — каблуки, кроссовки или плоская подошва.

Ошибка 2. Слишком узкие белые джинсы

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Выбирая белый деним, старайтесь избегать ультра-скинни моделей, поскольку все мы знаем, что белый цвет визуально добавляет пару-тройку килограмм. Гораздо выигрышней всегда будет смотреться прямой и свободный крой.

Ошибка 3. Забываете, что деним тянется

Из-за страха выбрать слишком тесные джинсы мы часто решаем взять размер комфортнее. Но деним быстро растягивается, и модель, которая изначально села идеально, через несколько выходов начнет свисать. Не бойтесь, что джинсы изначально тесноваты, просто попробуйте в них подвигаться, чтобы понять, станут ли они в итоге удобнее.

Ошибка 4. Не учитываете расцветку джинсов

Если вы хотите, чтобы джинсы сделали ноги визуально стройнее, выбирайте модели с высветленными участками по центру ноги, а края должны быть темнее.

Ошибка 5. Не пробуете новые фасоны

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Нам привычно каждый раз покупать любимые и проверенные модели джинсов. Однако с появлением все большего разнообразия фасонов стоит попробовать что-то новое. Возьмите в примерочную несколько совершенно разных вариантов. Возможно, среди них находятся заветные джинсы, которые преобразят внешний вид до неузнаваемости.

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