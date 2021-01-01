Королевский бархат: лучшие вещи для нарядных новогодних образов
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Можем с уверенностью сказать, что этой зимой бархат-один из главных трендов. Даже пользуется большим спросом, нежели кожа. Ничего удивительного в этом, в общем, нет. Особенно в преддверии Нового года — сейчас особенно высок спрос на нарядные вещи, а бархат — пожалуй, самый нарядный из всех существующих материалов. Поэтому в нем со спокойной душой можно встречать бой курантов.
Что же купить из бархата в этом сезоне? Здесь никаких запретов нет. Дизайнеры дают нам абсолютную свободу выбора в этом отношении. Можно ограничиться лишь классическим бархатным жакетом, можно найти изящное и женственное платье, или же костюм-комбинезон.
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Если бархатный монохромный образ для Вас-это слишком, тогда можно ограничиться обувью или аксессуарами. Главное — решиться. Уверяем: королевский образ Вам обеспечен. Мы собрали для Вас подборку из 10 трендовых вещей. Думаем, теперь вам точно захочется нарядиться, даже если Новый год придется встречать дома.
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