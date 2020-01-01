Как носить водолазку: 5 нескучных вариантов
Водолазка + рубашка
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Простой повседневный образ и одно из самых актуальных сочетаний. Будет лучше, чтобы цвет водолазки и рубашки контрастировал — так наряд будет выглядеть интереснее. Если хотите сделать образ более ярким и броским, присмотритесь к принтованным вещам.
Водолазка + комбинезон
Комбинезоны бывают разные: от вариантов из денима до классических костюмных вещей, уместных для офиса. И для тех, и для других водолазка станет отличным способом сделать наряд более интересным — все-таки у комбинезона сравнительно меньше вариантов сочетаний, чем у других предметов гардероба.
Водолазка + свободные брюки и кроссовки
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Вполне удачной и интересной также может быть такая комбинация, ведь миф о том, что водолазка является предметом исключительно классического гардероба, — большое заблуждение. Такая вещь идеально подойдет даже для спортивных и практичных образов.
Водолазка + кардиган
Идеальный вариант для тех, кто особенно часто мерзнет. Подойдут как кардиганы одного оттенка, так и яркие варианты с вышивками и орнаментами. Если боитесь слишком замысловатых сочетаний и любите сдержанность, выбирайте практичные и монохромные варианты.
Водолазка + костюм
Костюм с водолазкой выглядит более респектабельно, чем тот же самый ансамбль вместе с топом или футболкой. Сочетания с костюмом будут также идеальным выходом, если ваша водолазка выполнена из тонкого материала, и без жакета или жилета облегающая вещь будет выглядеть слишком вызывающе.
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