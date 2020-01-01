5 модных трендов, которые с нами надолго

Ivona рассказывает о трендах, которые прочно обосновались среди тенденций на несколько сезонов вперед.

Стеганые ткани

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Стеганую ткань абсолютно не назовешь новым явлением в моде, просто уж слишком долго она находилась в тени более эффектных тенденций, а уже весомо закрепила свои позиции только в этом году. Такая популярность вполне объяснима, ведь верхняя одежда из стеганых материалов, имеющая явное сходство с покрывалами и одеялами: уютная, можно включить в базовый гардероб, да ещё и не успела особо надоесть.

«Мужской» оверсайз «Мужской» оверсайз pinterest.com

Изначально мужская одежда, адаптированная для женского гардероба, имела весомое влияние через Коко Шанель, а смокинги и брючные костюмы для женщин вошли в моду благодаря Ив Сен-Лорану. Со временем стилевые вариации под мужскую одежду стали классикой женского гардероба, в особенности делового, и сейчас в арсенале у многих модниц имеется хотя бы один комплект «с мужского плеча».

Мягкий трикотаж Ирина Шейк pinterest.com

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Вязаные вещи традиционно считаются символом осенне-зимнего гардероба, но дизайнеры настроены внедрять его и в весенние коллекции. Это и неудивительно, ведь с учетом того, что мир захватила всеобщая нужда к комфорту, уюту и спокойствию — последствия карантина и самоизоляции, когда хочется почувствовать себя максимально защищенным от невзгод внешнего мира. Отсюда и тренд: джемперы с винтажными узорами, кардиганы, платья, как зимние, так и летние.

Одежда из эко-кожи Одежда из эко-кожи pinterest.com

Одежда из кожи — это теперь не только куртки и брюки, а еще и платья, топы, юбки, комбинезоны, шорты, рубашки и жилеты. Область применения кожи в индустрии моды значительно расширилась, а вместе с тем и тенденция обрела значимость, которую можно сравнить разве что с денимом. Еще одна причина долговечности тренда — его вариативность и универсальность.

Бра Бра pinterest.com

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Современные бра — это более лаконичная и спортивная разновидность кроп-топов. Можно носить бра в сочетании с объемным жакетом, с расстегнутыми кардиганом или рубашкой, а можно — поверх платьев, если любите экспериментировать с образами.

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