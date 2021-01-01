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Самые модные стрижки весны 2021

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Держим курс на главные тенденции.
Самые модные стрижки весны 2021
Самые модные стрижки весны 2021
pinterest.com

Боб-каре

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Стрижка боб держится в списке главных трендов уже не первый год и, кажется, не собирается сдавать позиций. Все больше и больше звездных красавиц решаются расстаться с длинными локонами, чтобы заполучить самую модную стрижку. Боб-каре отлично подходит любому типу волос: как волнистым, так и прямым. Она корректирует овал лица, помогает скрыть несовершенства кожи и визуально вытягивает круглое лицо.

Самые модные стрижки весны 2021
Самые модные стрижки весны 2021
pinterest.com

Гарсон

Стрижка гарсон отличается суперкороткой длиной на затылке, объемом сверху и длинной челкой. Такой тип идеально подходит для обладательниц прямых волос, на волнистых же стоит сделать удлиненный вариант стрижки. Гарсон подчеркивает черты лица и выделяет тонкую шею, добавляет прядям объема и делает образ женственным. В качестве приятного бонуса — укладка на таких волосах не отнимает много времени и сил.

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
pinterest.com
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
pinterest.com

Каскадная стрижка

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Каскад — самый простой способ освежить образ, не внося в него больших изменений. Плюс каскада в том, что такая стрижка универсальна и подчеркивает любой тип внешности, но есть и минусы — каскад требует постоянной коррекции у мастера и ежедневной укладки. К тому же, такая стрижка визуально молодит: только посмотрите на красотку Дженнифер Энистон, которая из года в год делает именно эту стрижку.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
pinterest.com
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
pinterest.com

Длинные волосы

Мода на длинные волосы никогда не уходила, но в последнее десятилетие ее вытеснили более креативные вариации женских стрижек. Однако весенний локдаун сделал свое дело: из-за отсутствия доступа к салонам красоты, многие девушки решили отрастить длинные локоны. Но такие волосы требуют тщательного ухода — не забывайте о масках, питательных маслах и, конечно, сбалансированном рационе, ведь никакая стрижка не выглядит круче, нежели длинные ухоженные волосы.

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
pinterest.com
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
pinterest.com

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Теги: модные стрижки 2021, уход за волосами, тренды 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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