Не запястьями едиными: 5 мест на теле, куда стоит наносить парфюм

Ivona рассказывает, куда стоит наносить парфюм для манящего шлейфа.

1. Волосы

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Верите или нет, но как раз волосы хранят ароматы крепче, чем кожа. Главное-быть осторожнее, ведь парфюм содержит спирт, что может навредить волосам. Используйте версии, созданные специально для волос, или распылите свой любимый парфюм на щетку. Расчесывая волосы, аромат тонко и деликатно «впитается» без особого риска их высушить.

Для манящего шлейфа: 5 мест на теле, куда стоит наносить парфюм pinterest.com

2. Область за ушами

Вены здесь располагаются близко к коже, создавая идеальные условия для разогревания и испарения аромата. Если к тому же вы еще носите украшения, то после распыления парфюма они даже могут какое-то время хранить ваш запах.

Для манящего шлейфа: 5 мест на теле, куда стоит наносить парфюм pinterest.com

3. Внутренняя поверхность локтя

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Знающие люди говорят, что эта зона «звучит» еще соблазнительнее, чем запястья. Можно дополнительно увлажнить там кожу перед тем, как нанести парфюм — ароматизированным (из банной линии вашего аромата) или универсальным и без запаха, чтобы не нарушать волшебства.

Для манящего шлейфа: 5 мест на теле, куда стоит наносить парфюм pinterest.com

4. Задняя часть шеи

Когда Вы нанесете аромат на заднюю часть шеи, он будет жить долго на вашем теле, а также абсолютно не надоест окружающим, ведь он будет таким образом «шептать» о себе, нежели «разрываться в мольбах», чтобы его все услышали. Перед тем, как застегнуть воротник блузки, сбрызните то место внутри, где ткань соприкасается с кожей, и отправляйтесь получать самые приятные комплименты.

Для манящего шлейфа: 5 мест на теле, куда стоит наносить парфюм pinterest.com

5. Задняя поверхность коленей

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Из всех перечисленных зон, это самая реально работающая. Даже у мужчин, если им интересно. Только постарайтесь сделать это максимально наедине с собой — выглядит этот жест уж очень забавно, Особенность этого места, что запах слышно не сразу, но после того, как он заявит о себе, готовьтесь ответить на миллион вопросов в духе «а что это у Вас за парфюм».

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