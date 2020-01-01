За одну минуту: 5 самых быстрых укладок для волос

Ivona рассказывает о самых быстрых укладках для волос, на которые у Вас уйдет не больше минуты.

Узел на затылке

Читай также: Женские прически, которые больше всего нравятся мужчинам

Отличный вариант для обладательниц недостаточно вьющихся, но все же не прямых волос. Низкий хвост на затылке, не до конца вытащенная через него прядь-петля и несколько свободных прядей у лица: небрежность в моде!

«Уставшие» локоны «Уставшие» локоны pinterest.com

Возьмите мусс или гель для укладки, разотрите в ладонях и разделите волосы на пряди. Встряхните руками и готово: легкие локоны, выглядящие так, словно Вы только что проснулись, встречались даже на красных дорожках.

Хвост с перехлестом Хвост с перехлестом pinterest.com

Читай также: Как ухаживать за волосами в зимний период

Обычный хвост может выглядеть элегантно, если чуть расслабить волосы спереди и обернуть резинку прядью волос. Быстро и красиво!

Идеальный хвост Идеальный хвост pinterest.com

Если не успеваете помыть, обратите недостаток в достоинство: завяжите высокий хвост, «залив» при этом волосы лаком, расчесывая их мелким гребнем или даже зубной щеткой, чтобы не выбился ни один волосок.

Пучок из косы Пучок из косы pinterest.com

Читай также: ТОП-5 оттенков волос, которые никогда не выйдут из моды

Для обладательниц длинных волос: завязываем конский хвост на макушке, заплетаем его в косу и заворачиваем вокруг основания хвоста. Закололи шпилькой — и готово!

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.