За одну минуту: 5 самых быстрых укладок для волос
Узел на затылке
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Отличный вариант для обладательниц недостаточно вьющихся, но все же не прямых волос. Низкий хвост на затылке, не до конца вытащенная через него прядь-петля и несколько свободных прядей у лица: небрежность в моде!
«Уставшие» локоны
Возьмите мусс или гель для укладки, разотрите в ладонях и разделите волосы на пряди. Встряхните руками и готово: легкие локоны, выглядящие так, словно Вы только что проснулись, встречались даже на красных дорожках.
Хвост с перехлестом
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Обычный хвост может выглядеть элегантно, если чуть расслабить волосы спереди и обернуть резинку прядью волос. Быстро и красиво!
Идеальный хвост
Если не успеваете помыть, обратите недостаток в достоинство: завяжите высокий хвост, «залив» при этом волосы лаком, расчесывая их мелким гребнем или даже зубной щеткой, чтобы не выбился ни один волосок.
Пучок из косы
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Для обладательниц длинных волос: завязываем конский хвост на макушке, заплетаем его в косу и заворачиваем вокруг основания хвоста. Закололи шпилькой — и готово!
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