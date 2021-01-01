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Не нужно в салон: как укладывать челку в домашних условиях

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Ivona делится пошаговой инструкцией, как уложить челку, не выходя из дома.
Не нужно в салон: как укладывать челку в домашних условиях
Не нужно в салон: как укладывать челку в домашних условиях
pinterest.com

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    Снимите насадку (сопло) с фена, настройте максимальную температуру и среднюю мощность. Просушите волосы на 80%. Затем приступайте к созданию прикорневого объема с помощью специальной щетки, начиная с челки: прорабатывайте только прикорневую зону, задавая направление волос в сторону лба.
  2. С помощью брашинга среднего диаметра визуально разделите челку на три части (прикорневую зону, середину длины и кончики). Важный момент: оттяжка прядей должна быть параллельна полу, представьте, что вы формируете воображаемый козырек. Зафиксируйте расческу над челкой, в прикорневой зоне, создайте необходимое натяжение, сушите волосы феном на максимальной мощности, в одно движение удерживайте это положение.
    Не нужно в салон: как укладывать челку в домашних условиях
    Не нужно в салон: как укладывать челку в домашних условиях
    pinterest.com
  3. Затем меняйте положение брашинга, расположите его под челкой, не касаясь прикорневой зоны (направление уже задано), прорабатывайте середину. Главное, не пересушить волосы.

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    Завершающий этап — укладка кончиков: ставим брашинг поверх челки, на границе середины пряди и концов. Важно аккуратно подкрутить концы от лица, не меняя направления пряди. Придерживайтесь правила: во время укладки челки не меняйте направление прядей.
    Не нужно в салон: как укладывать челку в домашних условиях
    Не нужно в салон: как укладывать челку в домашних условиях
    pinterest.com
  5. В завершении одним движением «соберите» всю укладку: соедините прикорневую зону, середину и кончики. Протягивающими движениями вытяните волосы по направлению от лица наверх к макушке.
  6. Зафиксируйте укладку спреем для волос — идеальная челка вас приветствует.

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Теги: модные челки 2020, как укладывать челку дома, уход за волосами
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Источник: ivonа bigmir)net

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