Ivona делится пошаговой инструкцией, как уложить челку, не выходя из дома.

Не нужно в салон: как укладывать челку в домашних условиях pinterest.com

Читай также: Как подобрать идеальную челку по форме лица Снимите насадку (сопло) с фена, настройте максимальную температуру и среднюю мощность. Просушите волосы на 80%. Затем приступайте к созданию прикорневого объема с помощью специальной щетки, начиная с челки: прорабатывайте только прикорневую зону, задавая направление волос в сторону лба. С помощью брашинга среднего диаметра визуально разделите челку на три части (прикорневую зону, середину длины и кончики). Важный момент: оттяжка прядей должна быть параллельна полу, представьте, что вы формируете воображаемый козырек. Зафиксируйте расческу над челкой, в прикорневой зоне, создайте необходимое натяжение, сушите волосы феном на максимальной мощности, в одно движение удерживайте это положение. Не нужно в салон: как укладывать челку в домашних условиях pinterest.com Затем меняйте положение брашинга, расположите его под челкой, не касаясь прикорневой зоны (направление уже задано), прорабатывайте середину. Главное, не пересушить волосы. Читай также: Женские прически, которые больше всего нравятся мужчинам Завершающий этап — укладка кончиков: ставим брашинг поверх челки, на границе середины пряди и концов. Важно аккуратно подкрутить концы от лица, не меняя направления пряди. Придерживайтесь правила: во время укладки челки не меняйте направление прядей. Не нужно в салон: как укладывать челку в домашних условиях pinterest.com В завершении одним движением «соберите» всю укладку: соедините прикорневую зону, середину и кончики. Протягивающими движениями вытяните волосы по направлению от лица наверх к макушке. Зафиксируйте укладку спреем для волос — идеальная челка вас приветствует.

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