ТОП-5 оттенков волос, которые никогда не выйдут из моды

Ivona рассказывает про самые универсальные оттенки волос, которые всегда будут в тренде.

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Каждый сезон дарит нам массу новых тенденций на модные окрашивания, но знайте, что эти пять оттенков останутся неизменно модными при любых обстоятельствах. Если ищите универсальный вариант, который никогда не подведет, - выбирайте один из них.

Шоколадный балаяж

Такой оттенок-идеальное решение для брюнеток, которым хочется интересно обыграть свой природный цвет волос, добавив ему стильного вида.

Русый Русый pinterest.com

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Самый распространенный цвет волос наконец закрепил за собой славу модного и изысканного. Стоит лишь немного освежить его солнечными бликами, и Ваш образ будет выглядеть по-королевски!

Холодный блонд Холодный блонд pinterest.com

Без малейшего признака желтизны, с небольшим отводом в пепельный тон - этот универсальный цвет идет всем блондинкам, и под него можно сделать практически любой макияж.

Клубничный блонд Клубничный блонд pinterest.com

Если все же хочется немного экспериментов, клубничный блонд-прекрасное тому решение. Можно оттенить только кончики прядей, или же - всю длину.

Насыщенный черный Насыщенный черный pinterest.com

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Глубокий, чистый, холодный - этот цвет не будет смотреться скучно, если правильно ухаживать за волосами. Именно такой цвет волос красивее всего переливается блеском, и эффектно выглядят гладкие прически.

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