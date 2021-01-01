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Дорогу переменам: звезды, которые уже успели изменить образы в новом году

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Абсолютно верное решение - начать 2021 с перемен во внешнем образе.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес

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Дженнифер Лопес умеет и любит удивлять своих поклонников: хоть это и парик, но мы таких оттенков еще не видели у певицы. Цвет волос актрисы стал платиновым и приобрел фиолетово-розовые переливы. Джей Ло подарила нам ощущение, как будто Русалочка выплыла на берег: выглядит роскошно!

Белла Хадид

Белла Хадид
Белла Хадид
instagram.com/bellahadid

В последнее время Белла Хадид слишком часто начала прибегать к экспериментам с цветом волос: девушка сначала осветлила волосы, а потом покрасила их в оранжево-красный. Выглядит это так, будто у лица звезды теперь языки обжигающего пламени.

Дуа Липа

Дуа Липа
Дуа Липа
instagram.com/dualipa

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В прошлом году певица сделала скрытое окрашивание, где макушка была светлой, а остальная часть волос — черной. В этом году звезда решила полностью перекраситься в блондинку, избавиться от длины и подстричь челку. И этот эксперимент назвать слишком удачным нельзя — подобный блонд придает слегка возраста певице.

Maruv

Maruv
Maruv
instagram.com/maruvofficial

Наша любимая богиня эпатажа шокировала всех кардинально новым образом: Maruv не только сменила черный оттенок на блонд, но и перешла на кудрявый метод. В таком образе безумно тяжело узнать певицу, но мы точно можем сказать: он ей действительно подходит.

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Теги: Дженнифер Лопес, Дуа Липа, Maruv, Белла Хадид, образы звезд 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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