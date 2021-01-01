Дорогу переменам: звезды, которые уже успели изменить образы в новом году
Дженнифер Лопес
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Дженнифер Лопес умеет и любит удивлять своих поклонников: хоть это и парик, но мы таких оттенков еще не видели у певицы. Цвет волос актрисы стал платиновым и приобрел фиолетово-розовые переливы. Джей Ло подарила нам ощущение, как будто Русалочка выплыла на берег: выглядит роскошно!
Белла Хадид
В последнее время Белла Хадид слишком часто начала прибегать к экспериментам с цветом волос: девушка сначала осветлила волосы, а потом покрасила их в оранжево-красный. Выглядит это так, будто у лица звезды теперь языки обжигающего пламени.
Дуа Липа
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В прошлом году певица сделала скрытое окрашивание, где макушка была светлой, а остальная часть волос — черной. В этом году звезда решила полностью перекраситься в блондинку, избавиться от длины и подстричь челку. И этот эксперимент назвать слишком удачным нельзя — подобный блонд придает слегка возраста певице.
Maruv
Наша любимая богиня эпатажа шокировала всех кардинально новым образом: Maruv не только сменила черный оттенок на блонд, но и перешла на кудрявый метод. В таком образе безумно тяжело узнать певицу, но мы точно можем сказать: он ей действительно подходит.
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