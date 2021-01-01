Дорогу переменам: звезды, которые уже успели изменить образы в новом году

Абсолютно верное решение - начать 2021 с перемен во внешнем образе.

Дженнифер Лопес

Читай также: Николь Потуральски в самом соблазнительном белом купальнике

Дженнифер Лопес умеет и любит удивлять своих поклонников: хоть это и парик, но мы таких оттенков еще не видели у певицы. Цвет волос актрисы стал платиновым и приобрел фиолетово-розовые переливы. Джей Ло подарила нам ощущение, как будто Русалочка выплыла на берег: выглядит роскошно!

Белла Хадид Белла Хадид instagram.com/bellahadid

В последнее время Белла Хадид слишком часто начала прибегать к экспериментам с цветом волос: девушка сначала осветлила волосы, а потом покрасила их в оранжево-красный. Выглядит это так, будто у лица звезды теперь языки обжигающего пламени.

Дуа Липа Дуа Липа instagram.com/dualipa

Читай также: 7 звезд, которые выглядят гораздо моложе без макияжа

В прошлом году певица сделала скрытое окрашивание, где макушка была светлой, а остальная часть волос — черной. В этом году звезда решила полностью перекраситься в блондинку, избавиться от длины и подстричь челку. И этот эксперимент назвать слишком удачным нельзя — подобный блонд придает слегка возраста певице.

Maruv Maruv instagram.com/maruvofficial

Наша любимая богиня эпатажа шокировала всех кардинально новым образом: Maruv не только сменила черный оттенок на блонд, но и перешла на кудрявый метод. В таком образе безумно тяжело узнать певицу, но мы точно можем сказать: он ей действительно подходит.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.