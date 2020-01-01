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Белла Хадид показала, в какой горнолыжной экипировке покорять новую вершину

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Супермодель отдыхает на горнолыжном курорте.
Белла Хадид
Белла Хадид
pinterest.com

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Концентрация красоты на склонах Аспена, Колорадо, в первые дни 2021 года просто зашкаливает. За несколько часов до Нового года к компании знаменитых топ-моделей присоединилась и Белла Хадид. И хотя первые дни девушка красовалась у камина, демонстрируя готический гардероб и смелое окрашивание, то вскоре— решилась покорить новую вершину.

Белла Хадид
Белла Хадид
https://www.backgrid.com/

Заметить звезду на склоне оказалось весьма непросто. Белла отдала предпочтение красивой однотонной экипировке, таким образом слившись с красотами пейзажей гор в белоснежных брюках и черной куртке. Единственным «ярким пятном» в горнолыжной экипировке стала красная шапка. Как раз под цвет новой прически супермодели.

Белла Хадид
Белла Хадид
https://www.backgrid.com/

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Теги: Белла Хадид, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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