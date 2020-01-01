Как выглядеть богиней в холода: берем пример с Дженнифер Лопес

Вдохновляемся новым образом Джей Ло.

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Дженнифер Лопес провела Рождество в Майами, где могла каждый день носить легкие платья и любимые спортивные костюмы. Однако теперь певица вернулась к рабочим будням в Нью-Йорк, где она вскоре примет участие в праздничном концерте. Естественно, смена места обитания повлекла за собой и смену гардероба.

Дженнифер Лопес www.legion-media

Джей Ло предстала в мягком трикотажном костюме, заправив свободные брюки в грубые ботинки на шнуровке, что является одним из главных зимних трендов. На плечи певица накинула роскошное пальто с меховым воротником. Пальто с тонким поясом на талии — удачная альтернатива «дутым» пуховикам и кожаным дубленкам. Певица уложила свои волосы голливудскими локонами — и в очередной раз доказала статус дивы, порадовав объективы папарацци.

Дженнифер Лопес www.legion-media

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