5 стандартов красоты, которые нам навязывают социальные сети

Ivona рассказывает о самых популярных бьюти-трендах из социальных сетей.

Пухлые губы

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Несмотря на то, что у этого тренда есть огромное количество ненавистников и противников — как в реальной жизни, так и в виртуальной, она никуда не ушла от нас и активно поддерживается Инстаграмом и другими социальными сетями. Только если раньше девушки гнались исключительно за объемом, то сегодня на первый план выходит курс на естественность.

«Острый» маникюр

Сегодня трудно найти хотя бы одного бьюти-блогера, в ленте которого не было бы ни одной фотографии с «остроконечным» маникюром. Такая форма ногтей подходит многим девушкам, но с ней очень важно не переборщить, чтобы не превратиться из милой кошки в Бабу Ягу.

«Острый» маникюр pinterest.com

Идеальная кожа

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К огромному сожалению, далеко не все инстаграм-пользователи понимают, что за идеальным образом блогера скрывается большое количество работы над фотографиями и над собой, и это в первую очередь касается тренда на безупречную кожу. Как правило, она достигается силами грамотного макияжа и ретуши.

Мало у кого без этих и других вспомогательных средств на коже нет ни одного пятнышка, морщинки или прыщика. Благо, сейчас многие селебрити все чаще и чаще публикуют свои естественные фото, тем самым вызывая ещё большее почтение со стороны поклонников.

Идеальная кожа pinterest.com

Широкие бедра и осиная талия

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали, а остальные до сих пор продолжают повторять. Большая округлая попа и тонкая талия — самый настоящий «стандарт красоты» нашего времени, который популяризировали многие блогеры. Кто-то добился блестящей комбинации естественным путем, а кто-то с помощью пластической хирургии. Но стоит ли гнаться за очередным бьюти-стандартом, тем самым проводя издевки над своим телом, если уже завтра этот тренд может сойти на нет?

Ким Кардашьян pinterest.com

Прямой и ровный пробор

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Стандарт ровного пробора и прямых волос прочно держит свои позиции среди трендов. Это может быть, как каре с пробором, так и низкий пучок или коса. Но ровный пробор — обязательное условие прически. Но помните, что лучше всего делать такой пробор, который визуально удлиняет лицо, подчеркивая Ваши лучшие стороны.

Белла Хадид pinterest.com

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