7 звезд, которые выглядят гораздо моложе без макияжа

Когда косметика вовсе не нужна.

Кайли Дженнер

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Эта юная леди, которая в свои 18 лет красилась, как не каждая женщина в 35. Кайли зрительно прибавляет себе возраст и, по всей видимости, делая это специально, но иногда все-таки показывает поклонникам естественные фотографии.

Джессика Альба Джессика Альба pinterest.com

Внешним данным этой красотки остается только позавидовать: так без макияжа в свои 30+ лет выглядит мама двоих детей Джессика Альба. Мы бы запросто дали ей 20 лет!

Майли Сайрус Майли Сайрус pinterest.com

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Стоит отметить, что Майли никогда не красится так, как Зендая или Кайли Дженнер, но все-таки без косметики она действительно кажется совсем юной.

Селена Гомес Селена Гомес pinterest.com

Селена всегда изображает из себя женщину-вамп на красных дорожках, но у девушки темные ресницы и брови, благодаря чему она может позволить себе вообще не краситься.

Леди Гага Леди Гага pinterest.com

Любительница экстравагантных образов без макияжа выглядит очень молодо и свежо по утрам. Всегда бы так. Миловидности не занимать.

Зендая Зендая pinterest.com

Зендае всего 24 года, но она умудряется выглядеть намного старше — и все благодаря очень плотному, яркому мейкапу. Без косметики девушка кажется даже моложе своего возраста.

Меган Фокс Меган фокс pinterest.com

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Звезда довольно-таки часто прибегала к пластическим операциям, и в ее лице осталось мало естественного, однако без косметики Меган очень даже прекрасна – и молода.

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