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Женский портал
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7 звезд, которые выглядят гораздо моложе без макияжа

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Когда косметика вовсе не нужна.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
pinterest.com

Кайли Дженнер

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Эта юная леди, которая в свои 18 лет красилась, как не каждая женщина в 35. Кайли зрительно прибавляет себе возраст и, по всей видимости, делая это специально, но иногда все-таки показывает поклонникам естественные фотографии.

Джессика Альба

Джессика Альба
Джессика Альба
pinterest.com

Внешним данным этой красотки остается только позавидовать: так без макияжа в свои 30+ лет выглядит мама двоих детей Джессика Альба. Мы бы запросто дали ей 20 лет!

Майли Сайрус

Майли Сайрус
Майли Сайрус
pinterest.com

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Стоит отметить, что Майли никогда не красится так, как Зендая или Кайли Дженнер, но все-таки без косметики она действительно кажется совсем юной.

Селена Гомес

Селена Гомес
Селена Гомес
pinterest.com

Селена всегда изображает из себя женщину-вамп на красных дорожках, но у девушки темные ресницы и брови, благодаря чему она может позволить себе вообще не краситься.

Леди Гага

Леди Гага
Леди Гага
pinterest.com

Любительница экстравагантных образов без макияжа выглядит очень молодо и свежо по утрам. Всегда бы так. Миловидности не занимать.

Зендая

Зендая
Зендая
pinterest.com

Зендае всего 24 года, но она умудряется выглядеть намного старше — и все благодаря очень плотному, яркому мейкапу. Без косметики девушка кажется даже моложе своего возраста.

Меган Фокс

Меган фокс
Меган фокс
pinterest.com

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Звезда довольно-таки часто прибегала к пластическим операциям, и в ее лице осталось мало естественного, однако без косметики Меган очень даже прекрасна – и молода.

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Теги: звезды без макияжа, Кайли Дженнер, Леди Гага, Майли Сайрус, Меган Фокс, Джессика Альба, Зендая
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Источник: ivonа bigmir)net

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