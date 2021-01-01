7 звезд, которые выглядят гораздо моложе без макияжа
Кайли Дженнер
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Эта юная леди, которая в свои 18 лет красилась, как не каждая женщина в 35. Кайли зрительно прибавляет себе возраст и, по всей видимости, делая это специально, но иногда все-таки показывает поклонникам естественные фотографии.
Джессика Альба
Внешним данным этой красотки остается только позавидовать: так без макияжа в свои 30+ лет выглядит мама двоих детей Джессика Альба. Мы бы запросто дали ей 20 лет!
Майли Сайрус
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Стоит отметить, что Майли никогда не красится так, как Зендая или Кайли Дженнер, но все-таки без косметики она действительно кажется совсем юной.
Селена Гомес
Селена всегда изображает из себя женщину-вамп на красных дорожках, но у девушки темные ресницы и брови, благодаря чему она может позволить себе вообще не краситься.
Леди Гага
Любительница экстравагантных образов без макияжа выглядит очень молодо и свежо по утрам. Всегда бы так. Миловидности не занимать.
Зендая
Зендае всего 24 года, но она умудряется выглядеть намного старше — и все благодаря очень плотному, яркому мейкапу. Без косметики девушка кажется даже моложе своего возраста.
Меган Фокс
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Звезда довольно-таки часто прибегала к пластическим операциям, и в ее лице осталось мало естественного, однако без косметики Меган очень даже прекрасна – и молода.
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