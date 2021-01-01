Звездные отличники и двоечники: Как знаменитости учились в школе
Уже совсем скоро школьники отпразднуют последний звонок. А одиннадцатиклассники и вовсе навсегда попрощаются со школой и отгуляют выпускной бал. Накануне этого события Ivona предлагает узнать, как украинские и зарубежные звезды учились в школе и кому из них пришлось бросить учебное заведение.
Риз Уизерспун
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Звезда фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун получала в школе хорошие отметки благодаря любви к чтению. Больше всего актрисе нравилась литература и иностранные языки.
Ольга Сумская
Популярная украинская актриса и ведущая Ольга Сумская в школе была хорошисткой. У кинозвезды всегда была пятерки по гуманитарным предметам, а вот точная наука давалась ей тяжело. Физику, химию и алгебру звезда списывала у одноклассника, который был тайно в нее влюблен.
Брэд Питт
Поговаривают, что голливудский киноактер Брэд Питт был любимчиком учителей. В школе будущая знаменитость получал высокие оценки не только по предметам, но и за хорошее поведение. После уроков Брэд находил время еще и на спорт. Питт входил в состав команд по гольфу, большому теннису и плаванию.
Натали Портман
Голливудскую красотку израильского происхождения Натали Портман в детстве дразнили ботаником из-за ее серьезного отношения к учебе.
Эмма Уотсон
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Из-за съемок в фильмах о Гарри Поттере британской актрисе Эмме Уотсон пришлось пропустить почти все школьные занятия. Однако, звезде удалось найти время на то, чтобы наверстать упущенное и поступить в Брауновской университет в США.
Джонни Депп
А вот голливудский актер Джонни Депп не доучился в школе из-за многочисленных прогулок и двоек. Артист в 15 лет бросил учебное заведение ради карьеры рок-музыканта.
Аль Пачино
Знаменитого актера Аль Пачино в 17-летнем возрасте и вовсе исключили из школы из-за прогулов. В юности он мечтал о карьере бейсболиста. Поэтому все свое время посвящал занятиям спортом, а до уроков дело не доходило.
Ирина Билык
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Народная артистка Украины Ирине Билык не любила точную науку, поэтому искала любой предлог, чтобы прогулять химию или математику. Например, она часто организовывала в школе творческие вечера и в качестве награды ей разрешали не присутствовать на некоторых уроках. Кроме того, знаменитости не нравилась физкультура.
Чарли Шин
Еще один американский актер Чарли Шин не закончил школу, потому что его исключили за неуспеваемость и пропуски уроков.
Деми Мур
Голливудская красотка Деми Мур вместо того, чтобы сдавать экзамены в выпускном классе, в 16-летнем возрасте нашла себе работу. Через три года она впервые вышла замуж и больше своим образованием не занималась.
Мадонна
Мадонна запомнилась своим учителям плохим поведениям в школе. Певица не раз признавалась, что в детстве была настоящей хулиганкой.
Николь Кидман
Австралийская звезда Николь Кидман хорошо училась в школе и могла бы окончить ее с медалью. Однако, будущая артистка приняла решение уйти из учебного заведения, чтобы ухаживать за больной матерью.
Злата Огневич
Новая участница «Холостячки» обожала литературу, поэтому на уроках тайком под партоq читала книги. Кроме того, Злата часто отпрашивалась на вокальные конкурсов с уроков, но всегда вовремя сдавала задания учителям.
Квентин Тарантино
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Квентин Тарантино не только самый знаменитый режиссер Голливуда, но и один из самых известных двоечников. Причиной его неуспеваемости была банальная лень. Мама Квентина разрешила ему бросить школу, если он найдет работу.
Том Круз
Звезду серии фильмов «Миссия невыполнима» в детстве дразнили умственно отсталым. В ранние годы Том страдал дислексией, из-за чего не мог ни читать, ни писать.
Джим Керри
Комедийный актер Джим Керри из-за финансовых трудностей семьи в школьные годы был вынужден работать на заводе. Артист хотел учиться, однако сил на уроки у него не хватало. Поэтому Керри дважды оставался на второй год в 10 классе, а позже окончательно бросил учебное заведение.
Александра Кучеренко
Жена Дмитрия Комарова, ведущая, модель и обладательница титула «Мисс Украина 2016» всегда делала домашние задание на неделю вперед. При этом она успевала посещать танцы и музыкальную школу. За 11 лет учебы в табеле Александры не было ни одной оценки ниже 10 баллов.
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