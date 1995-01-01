Звездные семьи: Вспоминаем самые крепкие пары шоу-бизнеса

Кто из знаменитостей уже много лет живет в счастливом браке.

В субботу, 15 мая, во многих странах мира будут отмечать Международный день семьи. Накануне праздника Ivona предлагает вспомнить звездные семейные пары, которые уже много лет счастливы вместе.

Мерил Стрип и Дон Гаммер

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У трехкратной обладательницы «Оскара» Мерил Стрип и скульптора Дона Гаммера, безпорно, один из самых крепких браков в Голливуде. Супруги уже 43 года вместе. К тому же они многодетные родители. Стрип подарила мужу сына и троих дочерей.

Мерил Стрип и Дон Гаммер Getty images

Рита Уилсон и Том Хэнкс

После первого неудачного брака голливудский актер Том Хэнкс все-таки нашел женщину своей мечты. В 1988 году он сыграл свадьбу с актрисой Ритой Уилсон. С тех пор звездные супруги являются одной из самых образцовых пар мирового шоу-бизнеса. Поговаривают, что Том влюбился в Риту еще в 1972 году, когда впервые увидел ее по телевизору в сериале «Семейка Брейди».

Рита Уилсон и Том Хэнкс Getty images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

Эти актеры познакомилась на одной из вечеринок в 1991 году и влюбились в друг друга с первого взгляда. Правда, свадьбу парочка откладывала целых 6 лет. Сара Джессика признавалась, что боялась традиционной церемонии. Поэтому замуж за Бродерика она вышла в черном платье. Кроме того, гости молодоженов даже не знали, что идут на свадьбу. Влюбленные пригласили всех «на вечеринку», не уточнив в честь чего она состоялась.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик Getty images

Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин

Экс-бойфренд Сары Джессики Паркер тоже нашел вторую половинку. Любовь к продюсеру Сьюзан Левин спасла звезду «Мстителей» от затяжной алкогольной и наркотической зависимости. Влюбленная парочка часто демонстрирует свои чувства на публику. Роберт невероятно счастлив от того, что может создавать с супругой общие кинопроекты и воспитывать двоих детей – сына Экстона и дочь Эйври.

Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин Getty images

Голди Хоун и Курт Рассел

Эта звездная пара могла бы давать мастер-классы о том, как «жить долго и счастливо». Хоун и Рассел знакомы еще с 1968 года. Однако настоящие чувства между ними возникли аж 15 лет спустя и после того, как оба расстались с предыдущими избранниками. Примечательно, что Голди и Курт, которые скоро отпразднуют 40-ю годовщину отношений, не состоят в официальном браке. Они на своем примере доказывают обществу, что штамп в паспорте не является показателем счастья в личной жизни.

Голди Хоун и Курт Рассел Getty images

Хелен Миррен и Тейлор Хэкфорд

Эта пара закрутила роман на съемочной площадке в восьмидесятые годы, когда обеим уже было за сорок. Хэкворду пришлось 12 лет добиваться согласия Миррен стать его женой. Актриса как огня боялась штампа в паспорте. Но в 1992 году в 52-летнем возрасте все-таки решилась на брак с возлюбленным.

Хелен Миррен и Тейлор Хэкфорд Getty images

Адриано Челентано и Клаудиа Мори

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Сама красивая итальянская пара в браке около 60 лет. 14 июля 1964 года актер Адриано Челентано и актриса и певица Клаудиа Мори тайно обвенчалась в три часа ночи в церкви Святого Франциска в тосканском Гроссето. А спустя четыре года они уже были счастливыми родителями троих детей - сына Джакомо и дочерей Розиты и Розалинды. Даже сейчас звездные супруги не стесняются проявлять на камеру нежные чувства друг к другу.

Адриано Челентано и Клаудиа Мори Getty images

Кристофер и Джорджиан Уокен

Известный актер Кристофер Уокер узаконил отношения с кастинг-директором Джорджиан в 1969 году. С тех пор они живут душа в душу, так ни разу не поскандалив.

Кристофер и Джорджиан Уокен Getty images

Опра Уинфри и Стедман Грэхэм

Одна из самых популярных ведущих в мире Опра Уинфри и ее возлюбленный, бизнесмен Стедман Грэхэм вместе еще с 1986 года. Пара планировала официально расписаться в 1992 году, однако отказалась от этой идеи. И как видим, отсутствие штампа в паспорте не помешало их крепкому союзу.

Опра Уинфри и Стедман Грэхэм Getty images

Стинг и Труди Стайлер

Счастливому браку Стинга и его супруги Труди скоро исполнится 29 лет. Но отношениям пары на 10 лет больше. По словам артиста, секрет семейного благополучия состоит в дружбе между мужем и женой.

Стинг и Труди Стайлер Getty images

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

После развода с Ричардом Гиром супермодель Синди Кроуфорд вышла замуж за «родственную душу», ресторатора Рэнди Гербера. Тайную свадьбу пара сыграла в 1998 году на пляже в Малибу. Через год счастливые супруги стали родителями сына Пресли, а еще через два года у них родилась дочь Кайя.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер Getty images

Майкл Кейн и Шакира Бакш

В начале 70-х годов легендарный британский актер Майкл Кейн увидел в рекламе кофе индийскую модель Шакиру Бакш и сразу же влюбился в нее. Знаменитости удалось отыскать номер девушки и пригласить ее на свидание. Свадьба Майкла и Шакиры состоялась в 1973 году в Лас-Вегасе. Супруги около 50 лет счастливы в браке и 14-летняя разница в возрасте никак не отразилась на их отношениях.

Майкл Кейн и Шакира Бакш Getty images

Кристофер Гест и Джейми Ли Кертис

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Еще одна история про любовь с первого взгляда. В 1984 году актриса Джейми Ли Кертис увидела интервью с британским сценаристом Кристофером Гестом и решила, что непременно выйдет на него замуж. Кертис очаровала избранника при первой же встрече. Они сыграли свадьбу уже через пять месяцев после знакомства и до сих пор счастливы в браке.

Кристофер Гест и Джейми Ли Кертис Getty images

Лиза Кудроу и Мишель Стерн

Звезда серила «Друзья» познакомилась с французом Мишелем Стерном в 1987 году, однако долгое время не принимала его ухаживаний. Серьезные отношения у них завязались спустя пару лет. В 1995 году влюбленные сыграли свадьбу, а спустя три года у них родился сын. Супруги счастливы в браке 26 лет.

Лиза Кудроу и Мишель Стерн Getty images

Дэвид и Виктория Бекхэм

Футболист Дэвид Бекхэм и его не менее популярная супруга, дизайнер и певица Виктория Бекхэм являются одной из самых примерных семейных пар мирового шоу-бизнеса. Официально они стали супругами летом 1999 года. Дэвид и Виктория обожают своих четверых детей: сыновей Бруклина, Ромео, Круза и дочь Харпер. Поговаривают, что влюбленные мечтают еще об одном ребенке.

Виктория и Дэвид Бекхэм Getty images

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