«Евровидение 2021»: Какие страны проголосовали за Украину

Узнайте, сколько баллов Украина получила от России, Литвы, Австралии и других стран-участниц «Евровидения 2021».

В ночь на 23 мая в Нидерландах объявили имя победителя «Евровидения 2021». Песенный конкурс выиграли представители Италии – группа Måneskin. Конкурсанты покорили Европу и Австралию рок-композицией «Zitti E Buoni».

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Украина в этом году заняла пятое место. Группа Go_A с песней «SHUM» в финале получила от профессионального жюри только 97 баллов (9 место) и 267 очков от телезрителей (2 место). Ivona предлагает узнать, какие страны проголосовали за Украину в финале «Евровидения 2021».

Так, на официальном сайте конкурса сообщается, что от судей Go_A получили лишь одну двенадцатку от Литвы. 10 баллов Украине дала только Бельгия, а 8 очков мы получили от шведского жюри. Всего Украину наградили баллами от жюри только 19 стран.

eurovision.tv

eurovision.tv

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А вот телезрители со всех стран-участниц «Евровидения» (их в этом году было 39) дали очки Украине. 12 баллов наша страна получила от Израиля, Франции, Италии, Польши и Литвы. 10 очков дали Австралия, Бельгия, Португалия, Финляндия, Молдова и Чехия. В 8 баллов выступления Go_A оценили Ирландия, Азербайджан, Сербия, Хорватия и Исландия. Самые низкие оценки Украине поставили Дания и Мальта.

eurovision.tv

eurovision.tv

eurovision.tv

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