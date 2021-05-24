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«Евровидение 2021»: Какие страны проголосовали за Украину

Комментариев: 7
Узнайте, сколько баллов Украина получила от России, Литвы, Австралии и других стран-участниц «Евровидения 2021».
«Евровидение 2021»: Какие страны проголосовали за Украину
«Евровидение 2021»: Какие страны проголосовали за Украину
instagram.com/go_a_band

В ночь на 23 мая в Нидерландах объявили имя победителя «Евровидения 2021». Песенный конкурс выиграли представители Италии – группа Måneskin. Конкурсанты покорили Европу и Австралию рок-композицией «Zitti E Buoni».

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Украина в этом году заняла пятое место. Группа Go_A с песней «SHUM» в финале получила от профессионального жюри только 97 баллов (9 место) и 267 очков от телезрителей (2 место). Ivona предлагает узнать, какие страны проголосовали за Украину в финале «Евровидения 2021».

Так, на официальном сайте конкурса сообщается, что от судей Go_A получили лишь одну двенадцатку от Литвы. 10 баллов Украине дала только Бельгия, а 8 очков мы получили от шведского жюри. Всего Украину наградили баллами от жюри только 19 стран.

eurovision.tv

eurovision.tv

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А вот телезрители со всех стран-участниц «Евровидения» (их в этом году было 39) дали очки Украине.  12 баллов наша страна получила от Израиля, Франции, Италии, Польши и Литвы. 10 очков дали Австралия, Бельгия, Португалия, Финляндия, Молдова и Чехия. В 8 баллов выступления Go_A оценили Ирландия, Азербайджан, Сербия, Хорватия и Исландия. Самые низкие оценки Украине поставили Дания и Мальта.

eurovision.tv

eurovision.tv

eurovision.tv

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Теги: Евровидение, Украина на Евровидении, баллы Украине, Go_A
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  24.05.2021, 13:29
Оценка:  +2
гость
"Завидуй ГОСТЬ, окраине, на своём 9-м месте, а нам пох..,"

Не понял, чему завидовать окраине ??? Крым про.сра.ли, нищета, идет граж.данская война в стране. Назови хоть один повод для зависти. А то что вам пох.., это давно понятно.
Sdream    24.05.2021, 12:53
Оценка:  -25
Sdream
Дефективная передача и дефективные страны дефективные оценки получают, окраине так и надо, бо дефективный мэр киева и през такой же.
zzz  (аноним)  24.05.2021, 12:50
Оценка:  0
zzz
Завидуй ГОСТЬ, окраине, на своём 9-м месте, а нам пох..,
гость  (аноним)  24.05.2021, 12:12
Оценка:  -2
гость
профессиональное жюри рашку заценили выше Украины, странно.
гость  (аноним)  24.05.2021, 12:06
Оценка:  -1
гость
Что удивительно, ведь и Польша от жюри фигу показала окраине, моете толчки полякам, а они вон как поступили. Что-то подсказывает, что просто песня г авно.
гость  (аноним)  24.05.2021, 12:02
Оценка:  -2
гость
Ответ : Alex24567 24.05.2021, 11:09

Да тут не только Россия отличилась, всего Украину наградили баллами от жюри только 19 стран из 39, а как-же весьмирснамихохлами.
Alex24567    24.05.2021, 11:09
Оценка:  +25
Alex24567
А что же профессиональное жюри, страны бензоколонки, даже одного бала не дали? Звиздят, что мы им, типа, братский народ.
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