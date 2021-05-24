Даша Астафьева похвасталась дорогим ремонтом на кухне
Популярная украинская модель, певица, актриса и телеведущая Даша Астафьева поделилась с поклонниками результатами ремонта в одной из комнат своего жилья.
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На своей странице в Инстаграм экс-солистка группы NikitA продемонстрировала, как сейчас выглядит интерьер ее кухни. В ролике Даша появилась с бокалом шампанского и тарелкой клубники на фоне обоев в виде кирпичной стены и мебели в красных и черных цветах.
«Сделали из моей любимой кухни куколку! В карусели я прилагаю отчёт о проделанной работе, ну и свою довольную мордаху», - похвасталась Астафьева.
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