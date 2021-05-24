Жена Виктора Павлика рассекретила, буде ли он присутствовать на родах

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик уже в следующем месяце станут родителями.

Молодая супруга известного украинского исполнителя Виктора Павлика, менеджер Екатерина Репяхова поделилась новыми подробностями предстоящих родов. На своей странице в Инстаграм будущая мама рассекретила, что сейчас находится на 37-й недели беременности. Вместе с мужем она уже выбрала частную клинику в Киеве, в которой пройдут роды.

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Также Екатерина ответила на один из самых часто задаваемых вопросов от подписчиков. Она рассказала, что Павлик думает о партнерских родах. По словам Репяховой, первое время звездный супруг на отрез отказывался от идеи присутствовать на родах.

«Как вы знаете, мой муж ребенок Советского Союза, и до этой весны он не знал, что существуют роддомы семейного типа, где есть огромный диван для папы и плоский телевизор и смарт тв, а еще шестиразовое питание для мамы и папы. Он запомнил для себя вариант, когда в роддом не пускают никого, и мама родившегося малыша показывает папе через окно)) В общем, как мой муж относился к партнерским родам вы уже поняли. Сначала он и слышать не хотел», - вспомнила жена Павлика.

Позже музыкант побывал на экскурсии в частной клинике и его мнение немного изменилось. Однако окончательного решения будущий отец еще не принял.

«Когда побывал один раз на экскурсии (нам показали палату), а потом ещё и пообщался с заведующей, его мнение немного изменилось. Мы до сих пор не знаем оба, будет ли муж в родильном зале со мной, но флюорографию мы сделали. Самое главное, это то, что мой врач сказала, что муж может в любой момент принять любое решение. Выйти - зайти. Как ему угодно. Этот факт конечно очень успокаивает всех. В общем мы в ожидании, осталось немного», - поделилась Екатерина.

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