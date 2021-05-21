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Селин Дион больше не хочет иметь отношения с мужчинами

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Известная певица отказалась от любовных отношений после смерти мужа.
Селин Дион больше не хочет иметь отношения с мужчинами
Селин Дион больше не хочет иметь отношения с мужчинами
Getty images

Всемирно известная канадская певица Селин Дион, которая в 1988 году выступила за Швейцарию на «Евровидении», сделала откровенное признание о личной жизни в интервью для The Today Show.

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Исполнительница легендарного хита «My Heart Will Go On» заявила, что не собирается заводить романтические отношения с мужчинами. Дион даже не думает о том, чтобы найти замену своему покойному мужу. Рене Анжелил умер в 2016 году после продолжительной борьбы с раком.

По словам Селин, все свое свободное время она посвящает детям – близняшкам Эдди и Нельсону. Осенью мальчикам исполнится 11 лет. Кроме того, у артистки есть еще старший сын Рене-Шарль, который в начале года отпраздновал 20-летие.

«Я не знаю. Понятия не имею о возможных отношениях с мужчинами в будущем. Но прямо сейчас меня наполняет любовь к детям и жизни. Я не думаю об отношениях и о том, чтобы снова влюбиться. Должна ли я сказать, что этого больше никогда не будет?», - отметила Дион.

Дети Селин Дион
Дети Селин Дион
instagram.com/celinedion

Певица добавила, что до сих пор не может пережить тяжелую утрату супруга и отца ее детей. Селин все еще ощущает его присутствие в своей жизни.

«Я чувствую, что Рене мне столько всего подарил за эти годы и продолжает дарить сейчас. Я вижу моих детей. Смотрю на них, и мы продолжаем жить с ним. Мы все еще с ним. Он - часть нашей жизни каждый день, это делает меня сильнее», - поделилась артистка.

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Теги: Селин Дион, личная жизнь звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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