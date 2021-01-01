ТОП-10 звезд, которые боролись с алкогольной зависимостью

Список самых знаменитых алкоголиков мирового шоу-бизнеса.

В сегодняшней подборке мы расскажем о мировых знаменитостях, которые страдали от алкоголизма. Узнайте, кому из звезд шоу-бизнеса пришлось бороться с зависимостью.

Бен Аффлек

Актеру Бену Аффлеку пришлось проходить длительный курс лечения от алкогольной зависимости из-за постоянных срывов. Чтобы полностью отказаться от выпивки звезде «Лиги справедливости» понадобилось 16 лет. По словам Аффлека, зависимость досталась ему по наследству от отца.

Бен Аффлек Getty images

Джонни Депп

Голливудский красавчик Джонни Депп тоже неоднократно пытался завязать с вредной привычкой. Поговаривают, что знаменитость даже мечтал, чтобы его похоронили в бочке с виски.

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Однажды Депп сорвался после длительного периода трезвости. Он сильно напился с друзьями, поссорился по телефону с женой и получил травму, когда пробил кулаком стеклянную дверь. Позже Джонни обратился за помощью к специалистам. Однако, не известно, смог ли актер полностью вылечиться от зависимости к алкоголю.

Джонни Депп Getty images

Мел Гибсон

Американский актер Мел Гибсон пристрастился к алкогольным напиткам еще в 13 лет. Из-за сильной зависимости кинозвезда не раз попадал в громкие скандалы. Его дважды арестовали за вождение в нетрезвом состоянии. Кроме того, Мел «прославился» расистскими высказываниями и нецензурной лексикой. По слухам, Гибсон однажды позвонил своей девушке, обматерил ее за откровенные наряды и пожелал, чтобы ее изнасиловала «стая черных». Был момент, когда Мел даже пытался совершить самоубийство в состоянии опьянения.

Мел Гибсон Getty images

Роберт Дауни-младший

Исполнитель роли Тони Старка (Железного человека) в киновселенной Marvel в юности страдал не только от алкогольной, но и от наркотической зависимости. Актер не мог и дня прожить без выпивки, иногда смешивая ее с запрещенными веществами. В девяностые годы Роберт неоднократно попадал в полицейский участок и даже отсидел около полтора года за хранение героина и кокаина.

По словам Дауни-младшего, он не употребляет алкоголь уже 18 лет. Знаменитости помогают быть трезвым его вторая супруга Сьюзан Левин, дети, друзья, в частности Мел Гибсон.

Роберт Дауни-младший с женой Сьюзан Левин Getty images

Линдсей Лохан

Эта знаменитость неоднократно попадала в тюрьму и реабилитационные клиники из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Девушка приходила на съемки в нетрезвом виде, устраивала драки и часто была в центре различных скандалов. Чтобы окончательно отказаться от вредных привычек Лохан понадобилось около 15 лет. Сейчас Линдсей активно занимается своей карьерой. Недавно звезда выпустил третий сольный альбом.

Линдсей Лохан Getty images

Колин Фарелл

Знаменитый актер уже около 10 лет не употребляет крепкие напитки. А до этого у него были большие проблемы с алкоголем. Колин 15 лет не упускал не единой возможности, чтобы напиться. В одном из интервью он признался, что за неделю мог выпить 3 бутылки виски, 12 бутылок красного вина и 60 пинт пива (34 литры). Фарелл рассекретил, что он не только лечился от зависимости, но и заново учился общаться с людьми.

Колин Фарелл Getty images

Чарли Шин

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Актер Чарли Шин является одним из самых известных алкоголиков мирового шоу-бизнеса. Впервые он загремел в клинику в 1990 году. Однако тогда проблему решить не удалось. Знаменитость попадал в скандалы один за другим. Пристрастие к выпивке стало причиной его развода. Актриса Дениз Ричардс ушла от Шина, будучи на шестом месяце беременности. Кроме того, из-за пьяных выходок Чарли уволили из популярного сериала «Два с половиной человека». А несколько лет назад он шокировал общественность своим признанием о том, что во время незащищенного секса в состоянии алкогольного опьянения заразился ВИЧ.

Чарли Шин Getty images

Стивен Кинг

«Король ужасов», американский писатель Стивен Кинг долгое время считал, что не способен заниматься творчеством в трезвом состоянии. Поэтому его день начинался с упаковки пива, а вечер он проводил со стаканом коньяка. Кроме того, Кинг неоднократно употреблял кокаин.

Однажды супруга Стивена Табита поставила ему ультиматум: либо он прекращает пить, либо может выметаться из дома. Писателю удалось справиться с зависимостью всего за две недели. Сейчас он не прикасается ни к алкогольным напиткам, ни к наркотическим веществам.

Стивен Кинг Getty images

Бритни Спирс

Несмотря на то, что поп-звезда уже не употребляет алкоголь, последствие той зависимости она чувствует и сегодня. Певица не может самостоятельно решать некоторые моменты своей жизни так, как ее опекуном является отец. Якобы без разрешения звезда не может выйти замуж за молодого бойфренда и родить ему детей.

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Любовь к алкоголю у Бритни появилась после развода с Кевином Федерлайном. Знаменитость ночи напролет тусила в ночных клубах и попадалась на вождении в нетрезвом виде. А после многочисленных нервных срывов Спирс отправили в психиатрическую клинику, где ее признали временно недееспособной.

Бритни Спирс Getty images

Пэрис Хилтон

Поговаривают, что многие голливудские звезды ставали зависимыми от алкоголя после тусовок с Пэрис. «Собутыльницами» Хилтон были выше названые Линдсей Лохан, Бритни Спирс, а также Келли Озборн, Николь Ричи и Миша Бартон. В 2007 году светская львица попала в тюрьму на 23 дня за вождение в нетрезвом виде. 40-летняя звезда завязала с разгульной жизнью. У нее есть любимый человек, с которым она планирует родить детей с помощью процедуры ЭКО.

Пэрис Хилтон Getty images

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