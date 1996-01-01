ТОП-10 знаменитостей, которые сидели в тюрьме

Узнайте, кто из звезд шоу-бизнеса нарушал закон.

Звездные герои сегодняшней подборки кардинально изменили свою жизнь после попадания в места не столь отдаленные. Кто-то из них поборол алкогольную и наркотическую зависимость. А кто-то начал выплачивать долги и отказался от взяток. Узнайте, какие зарубежные музыканты и актеры отсидели или еще сидят в тюрьме.

Фелисити Хаффман

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В 2019 году американская актриса Фелисити Хаффман, которая наиболее известна по роли Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», отсидела тюремный срок за взяточничество. Знаменитость заплатила 15 тысяч долларов главе приемной комиссии одного из колледжей, чтобы ее дочь зачислили на учебу.

Хаффман провела в Федеральном исправительном учреждении в Калифорнии 14 дней и заплатила штраф в размере 30 тысяч долларов. Также суд приговорил актрису к 250 часам общественных работ и пребыванию под надзором в течение года.

Фелисити Хаффман Getty images

Софи Лорен

Самая знаменитая итальянская актриса Софи Лорен тоже нарушала закон. В 1982 году обладательница «Оскара» была приговорена к 18-дневному заключению за уклонение от налогов. Интересно, что спустя 31 год Верховный суд Италии снял с Лорен обвинения.

Софи Лорен Getty images

Роберт Дауни-младший

Исполнитель роли «Железного человека» в киновселенной Marvel в юности имел наркотическую зависимость из-за чего попадал в различные скандалы в конце 90-х годов.

Так, в 1996-м Дауни был арестован за хранение героина, кокаина и оружия. Через месяц, будучи условно-досрочно освобожденным, он проник в дом соседа, за что получил три года условно. В 1997 году Роберт пропустил один из назначенных судом тестов на наркотики, и ему пришлось провести шесть месяцев в тюрьме округа Лос-Анджелес. Спустя два года ситуация повторилась, на этот раз актера приговорили к трехлетнему тюремному заключению в государственной тюрьме в Коркоране, Калифорния. Но благодаря примерному поведению Дауни-младший отсидел всего год.

Роберт Дауни-младший Getty images

Пол Маккартни

В 1980 году один из основателей группы The Beatles, сэр Пол Маккартни отсидел в тюрьме 10 дней. Музыкант пытался пронести в аэропорту Окура (Япония) 219 граммов марихуаны. По закону Маккартни должен был провести в тюрьме 7 лет. Однако через полторы недели ему позволили вернуться на родину. Поговаривают, что на Пола «донесла» Йоко Оно.

Пол Маккартни Getty images

Михаил Ефремов

В июне 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на Смоленской площади в Москве врезался в легковой автофургон. Водитель фургона умер в больнице на следующий день после ДТП. Спустя три месяца артиста приговорили к лишению свободы сроком на 8 лет. Позже вместо 8 лет тюремного заключения Ефремову дали 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Михаил Ефремов kino-teatr.ru

Мишель Родригес

В июне 2004 года звезда серии фильмов «Форсаж» предстала перед судом по обвинению в двух дорожных происшествиях. Сначала знаменитость сбила мотоциклиста машиной и скрылась с места ДТП. А спустя еще несколько месяцев Родригес в нетрезвом состоянии превысила скорость.

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Артистке дали 48 часов пребывания под стражей и испытательный срок на 3 года. Но спустя около 2 лет она снова попалась на вождении в нетрезвом виде. Мишель приговорили к тюремному заключению на 60 дней. Однако «мотать срок» актрисе пришлось недолго. В связи с переполненностью тюрьмы ее освободили в тот же день, когда она села. А вот от общественных работ Родригес никто не спас.

Мишель Родригес Getty images

50 сent

Муж Бейонсе, рэпер 50 cent в 19-летнем возрасте был арестован за хранение и распространение наркотиков. Музыканту дали три года лишения свободы, но в тюрьме он пробыл только полгода, добившись для себя условно-досрочного освобождения.

50 сent Getty images

Марк Уолберг

Американский актер Марк Уолберг в юности часто попадал в полицейский участок из-за драк. А в 16-летнем возрасте он под воздействием наркотиков ограбил аптеку и избил двух вьетнамцев. Один из потерпевших ослеп. Марку вынесли наказание в виде двум лет тюремного заключения за попытку убийства. Однако Уолберг отсидел только полтора месяца в исправительной колонии района Дир Айлэнд, Бостон.

Марк Уолберг Getty images

Пэрис Хилтон

Скандальная модель, певица, актриса и богатая наследница Пэрис Хилтон в 2007 году попала в тюрьму за вождение в нетрезвом виде и нарушение испытательного срока. Ее приговорили к 45 дням в лос-анджелесской тюрьме Twin Towers Correctional Facility. На пятый день заключения у Хилтон ухудшилось здоровье, и шериф округа Лос-Анджелес решил заменить тюрьму на 40 дней домашнего ареста. Но уже на следующий день состоялось судебное заседание, на котором выяснилось, что веских причин для замены наказания нет. Пэрис вернулась в исправительное учреждение и отсидела там половину первоначального срока - 23 дня.

Пэрис Хилтон Getty images

Линдсей Лохан

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Еще одна скандальная певица и актриса Линдсей Лохан побывала в тюрьме не один раз. В 2007 году ее обвинили в употреблении кокаина и вождении в нетрезвом виде. Тогда все обошлось 10 днями общественных работ, штрафами, тремя годами испытательного срока и одним днем тюрьмы. Правда, звезда не отсидела даже сутки. Лохан пробыла в тюрьме Линвуд 84 минуты, после чего ей сообщили, что учреждение переполнено.

В 2010 году Лохан нарушила условия испытательного срока, за что получила от суда 90 дней заключения. Из-за переполненной тюрьмы Линдсей вышла на свободу уже через две недели. Девушка отправилась в клинику лечиться от наркомании. Однако спустя несколько недель провалила тест на наркотики и вновь была приговорена к тюремному заключению, на этот раз на 30 дней.

Линдсей Лохан Getty images

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