Прихоти звезд: ТОП-10 самых странных пунктов из райдеров
Для того, чтобы чувствовать себя комфортно перед выступлениями или съемками, звезды составляют райдер. В эти контракты входят различные требования знаменитостей, которые обязательно должны исполнить организаторы того или иного мероприятия. Но иногда селебрити заходят слишком далеко. Мы собрали самые странные пункты из райдером мировых знаменитостей.
Бейонсе
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Бейонсе хочет, чтобы в ее гримерке обязательно были специальные алюминиевые трубочки за 900 долларов для питья ионизированной воды. К тому же гримерка должна быть размером со школьный спортзал.
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд в своем райдере требует, чтобы в ее туалете пол и унитаз были усыпаны лепестками роз.
Шакира
Главным требованием Шакиры в подготовке к концерту является диван, набитый исключительно гусиным пухом.
Эминем
Рэпер иногда просит у организаторов миниатюрный деревянный пруд с карпами кои. Отметим, что одна такая рыба стоит более сотни долларов.
Джастин Тимберлейк
Еще до пандемии коронавируса у Тимберлейка было требование дезинфицировать все ручки дверей каждые два часа.
Канье Уэст
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В гримерке рэпера обязательно должны быть черные полотенца и только от Versace. Кроме того, Уэст требует студийный монитор Genelecs 1031a, который перестали выпускать около 10 лет назад.
Рианна
Певица Рианна откажется от выступления, если в ее гримерке на полу не будет лежать ковер с леопардовым рисунком.
Робби Уильямс
Организаторы концертов британского певца привыкли, что он любит просить себе в номер что-то необычное. Так, однажды Уильям потребовал, чтобы ему срочно нашли живую обезьянку.
Дрейк
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Рэпер Дрейк постоянно просит в свой номер и гримерку мятное мыло. Причем оно обязательно должно быть от его любимого бренда - Dr. Bronner.
Кэти Перри
Кэти Перри для комфортной подготовки к концертам нужны стол из органического стекла, торшеры во французском стиле и гардеробная с нежно-розовыми стенами.
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