Прихоти звезд: ТОП-10 самых странных пунктов из райдеров

Узнайте, что требуют мировые знаменитости от организаторов мероприятий.

Для того, чтобы чувствовать себя комфортно перед выступлениями или съемками, звезды составляют райдер. В эти контракты входят различные требования знаменитостей, которые обязательно должны исполнить организаторы того или иного мероприятия. Но иногда селебрити заходят слишком далеко. Мы собрали самые странные пункты из райдером мировых знаменитостей.

Бейонсе

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Бейонсе хочет, чтобы в ее гримерке обязательно были специальные алюминиевые трубочки за 900 долларов для питья ионизированной воды. К тому же гримерка должна быть размером со школьный спортзал.

Бейонсе Getty images

Барбра Стрейзанд



Барбра Стрейзанд в своем райдере требует, чтобы в ее туалете пол и унитаз были усыпаны лепестками роз.

Барбра Стрейзанд Getty images

Шакира

Главным требованием Шакиры в подготовке к концерту является диван, набитый исключительно гусиным пухом.

Шакира Getty images

Эминем

Рэпер иногда просит у организаторов миниатюрный деревянный пруд с карпами кои. Отметим, что одна такая рыба стоит более сотни долларов.

Эминем Getty images

Джастин Тимберлейк

Еще до пандемии коронавируса у Тимберлейка было требование дезинфицировать все ручки дверей каждые два часа.

Джастин Тимберлейк Getty images

Канье Уэст

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В гримерке рэпера обязательно должны быть черные полотенца и только от Versace. Кроме того, Уэст требует студийный монитор Genelecs 1031a, который перестали выпускать около 10 лет назад.

Канье Уэст Getty images

Рианна

Певица Рианна откажется от выступления, если в ее гримерке на полу не будет лежать ковер с леопардовым рисунком.

Рианна Getty images

Робби Уильямс

Организаторы концертов британского певца привыкли, что он любит просить себе в номер что-то необычное. Так, однажды Уильям потребовал, чтобы ему срочно нашли живую обезьянку.

Робби Уильямс Getty images

Дрейк

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Рэпер Дрейк постоянно просит в свой номер и гримерку мятное мыло. Причем оно обязательно должно быть от его любимого бренда - Dr. Bronner.

Дрейк Getty images

Кэти Перри

Кэти Перри для комфортной подготовки к концертам нужны стол из органического стекла, торшеры во французском стиле и гардеробная с нежно-розовыми стенами.

Кэти Перри Getty images

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