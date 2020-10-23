Назар из "Холостячки" признался, почему обманывал Ксению Мишину

Почему Назар Дзивульский не рассказал "Холостячке" Ксении Мишиной всю правду об отношениях с сыном Платоном.

В пятницу, 13 ноября, на канале СТБ вышел четвертый выпуск шоу “Холостячка“, который запомнился зрителям скандалом. Во время пресс-конференции, на которую Ксения Мишина пригласила Назара Дзивульского, Андрея Шатырко, Игоря Бабко и Илью Рибальченко, случилось громкое разоблачение.

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Как выяснилось, Назар только за месяц до старта шоу сообщил своего сыну Платону, что он его отец. Также мужчина после рождения ребенка написал от него отказ. Кроме того, мама Платона сняла для главной героини “Холостячки“ видео, в котором рассказала, что Назар редко видеться с мальчиком. После таких шокирующих подробностей Ксения отправила Назара домой еще до церемонии роз.

А недавно на официальной странице проекта появилось видео, где Дзивульский ответил на часто задаваемые вопросы зрителей. Так, мужчина признался, что привел сына на первое свидание с Мишиной, чтобы Платон познакомился с телевидением.

“Я хотел показать ему как можно больше, ведь такой шанс выпадает раз в жизни. Сделал это для того, чтобы Платон познакомился с телевидением, со съемочной группой. Возможно, в будущем он захочет стать видеооператором или блогером“, - поделился Назар.

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Кроме того, экс-участник “Холостячки“ заявил, что не рассказал Мишиной всю правду об отношениях с сыном потому, что не считал ее в тот момент близким человеком.

“Если бы человек был мне дорогой, я бы говорил откровенно. Многие моменты не буду разглашать на камеры, потому что это личное“, - признался Дзивульский.

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