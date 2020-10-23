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"Холостячка" Ксения Мишина вместе с участниками будет жить неделю на острове

Спецтема: ТВ и телешоу
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Как проявят себя участники "Холостячки" на острове, вдали от цивилизации.
"Холостячка" Ксения Мишина вместе с участниками будет жить неделю на острове
"Холостячка" Ксения Мишина вместе с участниками будет жить неделю на острове
Пресс-служба

В эту пятницу, 20 ноября в 19:00, на СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити “Холостячка“. Ксения Мишина пригласит участников в поход – вместе они проведут целую неделю на острове в диких условиях!

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Наступил экватор проекта и с каждым из участников у Ксении выстраивается своя история отношений. Но за это время не все мужчины сумели открыться и проявить себя, поэтому Холостячка предложила участникам выйти из зоны комфорта и отправиться на остров, вдали от цивилизации.

Холостячка 5 выпуск от 20 ноября
Холостячка 5 выпуск от 20 ноября
Пресс-служба
    

“В подобных ситуациях люди проверяются. Я хочу посмотреть, кто и как будет себя вести. Как участники будут выживать в таких условиях и разграничивать внимание между своим комфортом и женщиной, которая им нравится“, – отмечает Ксения. 

Эта неделя отличается от предыдущих тем, что Холостячка будет жить вместе с мужчинами на острове, находясь с ними в равных условиях. Однако ее присутствие в лагере создаст серьёзное напряжение между соперниками. Успехи некоторых участников в отношениях с Мишиной вызовут у других сумасшедшую ревность, негодование и даже слезы. А для кого-то испытания станут непосильной задачей… 

Холостячка 5 выпуск от 20 ноября
Холостячка 5 выпуск от 20 ноября
Пресс-служба

Смотрите реалити “Холостячка“ в эту пятницу, 20 ноября в 19:00, на СТБ!

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Теги: Холостячка, Ксения Мишина
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Источник: Ivonа bigmir)net

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