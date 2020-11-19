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"Нереальная красотка": Юлия Санина поразила эффектным образом

Комментариев: 2
Солистка "The Hardkiss" Юлия Санина похвасталась свежими кадрами из новой фотосессии.
"Нереальная красотка": Юлия Санина поразила эффектным образом
"Нереальная красотка": Юлия Санина поразила эффектным образом
instagram.com/the_hardkiss

Фронтвумен знаменитой украинской рок-группы “The Hardkiss“ и полуфиналистка проекта “Танці з зірками 2020“ Юлия Санина очаровала пользователей Сети эффектным образом.

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Так, на своей странице в Инстаграм 30-летняя исполнительница разместила свежие кадры из новой фотосессии. На снимках Санина предстала в блестящем “космическом“ платье с воротником и поясом. 

Свой яркий наряд Юлия дополнила фиолетовыми тенями, персиковым блеском для губ, длинными серебристыми серьгами, кольцом на пальце и фирменной прической.

“Сияй ярко, как бриллиант 💍“, - подписала фото певица на английском языке.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии:

Поклонники Саниной оставили огромное количеством комментариев под снимками:

  • Очень сильно красивая ❤️
  • Богиня💋
  • Господи, какая у Юли красивая белая кожа 🤩🤩🤩🤩
  • Космос 🖤
  • Нереальная красотка
  • Шикарна панянка👍
  • Юля ви прекраснi! I неймовiрно талановитi Найкращi!!!
  • Вау, засліпили своєю красою!🌹🌹🌹🌹🌹🔥🔥🔥🔥
  • Какая же шикарная! Образ как всегда пушка! ❤️💣💥

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Теги: Юлия Санина
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.11.2020, 15:18
Оценка:  0
гость
Аллаху Акбар!
гость  (аноним)  19.11.2020, 14:29
Оценка:  0
гость
ЮЛЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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