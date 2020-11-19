"Нереальная красотка": Юлия Санина поразила эффектным образом
Фронтвумен знаменитой украинской рок-группы “The Hardkiss“ и полуфиналистка проекта “Танці з зірками 2020“ Юлия Санина очаровала пользователей Сети эффектным образом.
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Так, на своей странице в Инстаграм 30-летняя исполнительница разместила свежие кадры из новой фотосессии. На снимках Санина предстала в блестящем “космическом“ платье с воротником и поясом.
Свой яркий наряд Юлия дополнила фиолетовыми тенями, персиковым блеском для губ, длинными серебристыми серьгами, кольцом на пальце и фирменной прической.
“Сияй ярко, как бриллиант 💍“, - подписала фото певица на английском языке.
Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии:
Поклонники Саниной оставили огромное количеством комментариев под снимками:
- Очень сильно красивая ❤️
- Богиня💋
- Господи, какая у Юли красивая белая кожа 🤩🤩🤩🤩
- Космос 🖤
- Нереальная красотка
- Шикарна панянка👍
- Юля ви прекраснi! I неймовiрно талановитi Найкращi!!!
- Вау, засліпили своєю красою!🌹🌹🌹🌹🌹🔥🔥🔥🔥
- Какая же шикарная! Образ как всегда пушка! ❤️💣💥
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