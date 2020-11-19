"Нереальная красотка": Юлия Санина поразила эффектным образом

Солистка "The Hardkiss" Юлия Санина похвасталась свежими кадрами из новой фотосессии.

Фронтвумен знаменитой украинской рок-группы “The Hardkiss“ и полуфиналистка проекта “Танці з зірками 2020“ Юлия Санина очаровала пользователей Сети эффектным образом.

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Так, на своей странице в Инстаграм 30-летняя исполнительница разместила свежие кадры из новой фотосессии. На снимках Санина предстала в блестящем “космическом“ платье с воротником и поясом.

Свой яркий наряд Юлия дополнила фиолетовыми тенями, персиковым блеском для губ, длинными серебристыми серьгами, кольцом на пальце и фирменной прической.

“Сияй ярко, как бриллиант 💍“, - подписала фото певица на английском языке.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии:

Поклонники Саниной оставили огромное количеством комментариев под снимками:

Очень сильно красивая ❤️

Богиня💋

Господи, какая у Юли красивая белая кожа 🤩🤩🤩🤩

Космос 🖤

Нереальная красотка

Шикарна панянка👍

Юля ви прекраснi! I неймовiрно талановитi Найкращi!!!

Вау, засліпили своєю красою!🌹🌹🌹🌹🌹🔥🔥🔥🔥

Какая же шикарная! Образ как всегда пушка! ❤️💣💥

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