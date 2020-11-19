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"Упала в обморок от счастья": Анна Седокова высказалась о поцелуе с Меладзе

Комментариев: 1
Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова ответила на заявление Валерия Меладзе о том, что когда-то у них состоялся страстный поцелуй.
"Упала в обморок от счастья": Анна Седокова высказалась о поцелуе с Меладзе
"Упала в обморок от счастья": Анна Седокова высказалась о поцелуе с Меладзе
instagram.com/annasedokova

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас проживает в России, приняла участие в интервью для ютуб-канала журналиста Василия Конова. Во время разговора Конов попросил знаменитость прокомментировать заявление певца Валерия Меладзе. Ранее артист рассказал, что Анна снималась в его клипе на трек “Я не могу без тебя“. 

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По словам Меладзе, от видео пришлось отказаться ради сохранения его брака. Исполнитель утверждал, что во время съемок Седокова вела себя слишком смело. Валерий добавил, что между ним и экс-“ВИА Грой“ состоялся страстный поцелуй.

“Ну там не было прям поцелуя, там такой был ненастоящий. Наверное, я упала в обморок от счастья и поэтому забыла. У каждого своя правда. Валерий, я извиняюсь за то, что я вела себя фривольно с вами и настолько фривольно, что даже забыла, что у нас был поцелуй губы в губы“, - прокомментировала Седокова.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.11.2020, 16:15
Оценка:  0
гость
Это она рассказала о поцелуе его xyя. А в обморок она упала от дикой долбежки,когда ее тарабанит Меладзе, Дзидзьо, Потап, Киркоров, Басков и Настя Каменских. Да-да, у Насти есть член, она баба-пидop
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