Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова ответила на заявление Валерия Меладзе о том, что когда-то у них состоялся страстный поцелуй.

"Упала в обморок от счастья": Анна Седокова высказалась о поцелуе с Меладзе instagram.com/annasedokova

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас проживает в России, приняла участие в интервью для ютуб-канала журналиста Василия Конова. Во время разговора Конов попросил знаменитость прокомментировать заявление певца Валерия Меладзе. Ранее артист рассказал, что Анна снималась в его клипе на трек “Я не могу без тебя“.

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По словам Меладзе, от видео пришлось отказаться ради сохранения его брака. Исполнитель утверждал, что во время съемок Седокова вела себя слишком смело. Валерий добавил, что между ним и экс-“ВИА Грой“ состоялся страстный поцелуй.

“Ну там не было прям поцелуя, там такой был ненастоящий. Наверное, я упала в обморок от счастья и поэтому забыла. У каждого своя правда. Валерий, я извиняюсь за то, что я вела себя фривольно с вами и настолько фривольно, что даже забыла, что у нас был поцелуй губы в губы“, - прокомментировала Седокова.

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