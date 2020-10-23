Знакомство мужчин с жизнью Ксении и громкий вылет: Что мы увидим в 4 выпуске "Холостячки"
В эту пятницу, 13 ноября в 19:00, на СТБ выйдет четвертый выпуск романтического реалити “Холостячка“. Главная героиня проекта, актриса театра и кино, звезда сериала “Крепостная“ Ксения Мишина познакомит участников со своей жизнью. Открыться придется и самим мужчинам. Чье откровение обернутся громким вылетом еще до церемонии роз?
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На этой неделе Ксения Мишина продолжит строить отношения с мужчинами, которые завоевали ее симпатию на предыдущих неделях и получили бутоньерки. Совсем недавно участники открыли Ксении свои таланты и увлечения, а в новом выпуске Холостячка решит познакомить их со своей жизнью.
“Я решила познакомить мужчин со своей профессиональной и публичной жизнью, чтобы они были готовы, потому что в предыдущих отношениях с этим возникали проблемы“, - отмечает главная героиня.
В проекте уже есть уверенные в симпатии Ксении мужчины. Однако земля уйдёт из-под ног, когда они застанут Ксению за поцелуями! И далеко не всем удастся совладать с эмоциями! Кто из мужчин смирится с увиденным? А кто не сможет справиться с ревностью и агрессией?
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В атмосфере решительных действий участники будут шокировать Холостячку! Кто откровенно расскажет о своих сексуальных фантазиях? А кто приедет на встречу прямо из постели другой?
А также не пропустите свидание, которое раскроет проблемы с законом одного из участников! Чьё откровение доведёт Холостячку до слёз и обернётся вылетом из проекта еще до церемонии роз?
Не пропустите в эту пятницу, 13 ноября в 19:00, в четвертом выпуске реалити “Холостячка“ на СТБ.
Ранее Ксения Мишина призналась, что ей желают смерти из-за Юлии Саниной.
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