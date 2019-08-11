Певица дала откровенное интервью и рассказала о разводе с турецким бизнесменом, а также о том, как отнеслась к их расставанию дочь София.

"Я до последнего пыталась вырулить": Лорак рассказала о разводе с Муратом instagram.com/alisa_creative

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Певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), которая живет и выступает в РФ, впервые прокомментировала свой развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Интервью артистка дала российскому журналу ОК. В беседе с журналистами 41-летняя звезда призналась, что развод с мужем, с которым они прожили в браке 14 лет, пережила тяжело, также Лорак призналась, что до последнего пыталась сохранить отношения.

Я не верю, когда кто-то говорит, что развода прошло приятно и легко. Любой развод - это трагедия: это больно, это грустно, это ... разочарование. Да, ты чувствуешь разочарование ... в близком человеке. Я оптимист, я до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, что все наладится. Ведь многие семьи так живут, - отметила Каролина.

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Дочь, 8-летнюю Софию, по словам Лорак, к разводу родителей готовили постепенно, объясняя, что такие ситуации случаются.

Я рассказала, что у взрослых бывают такие ситуации ... К тому же, она была свидетелем наших сцен, выяснения отношений. По большому счету, мой бывший муж и без того мало участвовал в его воспитании . У нее нет таких воспоминаний, он прямо все время был с ней рядом. Папа был в качестве гостя на праздник, - отметила Каролина.

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Напомним, что супруги развелись 31 января в Шевченковском райсуде города Киева. Теперь у экс-супругов новые отношения - Мурат закрутил роман с девушкой по имени Самия Ахметова, а Лорак недавно обнародовала роман с бывшим мужем певицы TAYANNA саунд-продюсером Егором Глебом, который моложе ее на 15 лет.

Наконец у меня произошла переоценка ценностей. Раньше у меня была только работа, работа, и это мой главный приоритет. Сегодня в первую очередь - я женщина, мать. Произошло очень много изменений. Можно сказать, я начала с чистого листа, - призаналась Каролина.

Ранее мы писали, что Ани Лорак честно рассказала о романе с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.

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