Новый бойфренд Ани Лорак: кто такой Егор Глеб?

Новым избранником певицы стал саунд-продюсер лейбла Black Star Inc. Егор Глеб.

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В пятницу, 14 июня, Ани Лорак буквально взорвала сеть своим новым постом. В Instagram украинская певица опубликовала фото с новым бойфрендом Егором Глебом. О том, что известно о саунд-продюсере лейбла Black Star Inc., читайте далее в материале Ivona.

Егор Глеб родом из Украины. Ему 26 лет. Сейчас Егор живет и работает в России, а именно в Москве. Он близкий друг певца Егора Крида, работает в Black Star Inc.

Егор Глеб Ask.fm

Егор не является активным пользователем социальных сетей, однако на сайте Ask.fm сохранились его посты с фотографиями двухгодичной давности. На снимках возлюбленный Ани Лорак запечатлен с известными российскими реперами, включая Тимати. Он также общается с Кристиной Си, Егором Кридом и многими другими представителями своей тусовки.

Егор Крид и Егор Глеб Ask.fm

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Еще один не менее интересный факт - у Егора Глеба есть ребенок от первого брака с певицей Tayanna (Татяна Решетняк). В сети также есть фото Егора с 6-летним Даниэлем.

Егор Глеб с сыном Ask.fm

Сама Таянна неоднократно отзывалась о бывшем с нотками обиды и горечи. Сначала певица рассказывала в СМИ, что причиной их с Егором разрыва стала разница в возрасте, но недавно Татьяна призналась, что экс-супруг поднимал на нее руку и неоднократно изменял с другими женщинами.

Впрочем, TAYANNA решила сохранить с экс-супругом дружественные отношения ради сына, которого Глеб очень любит, задаривает подарками и часто навещает.

Ранее украинская певица MARUV попала в громкий скандал из-за Крыма.